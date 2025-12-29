Ни дня без потерь. Черноморец остался без тренера

Во второй половине декабря одесский Черноморец стал главным ньюсмейкером футбольной Украины. Чуть ли не каждый день становится известно о тех или иных кадровых изменениях в клубе – как на тренерском штабе, так и в составе.

Как стало известно Sport.ua, в структуре одесского клуба не обошлось без очередных пертурбаций. Пост главного тренера второлигового «Черноморца-2» вынужден был покинуть Анатолий Диденко, на место которого из женской команды Систерс пришел Денис Колчин.

По неофициальной информации, кандидатура Диденко теперь рассматривается в ФК Систерс как замена Колчину.

Если переход все же состоится, то партнерами Анатолия Диденко по штабу Систерс будут хорошо известны по работе в Черноморце Семен Альтман и его сын Геннадий.

Ранее стало известно об уходе главного тренера Александр Кучера.