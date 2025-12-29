Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ни дня без потерь. Черноморец остался без тренера
Украина. Первая лига
29 декабря 2025, 18:48 | Обновлено 29 декабря 2025, 19:02
У команды Первой лиги будет напряженная зима

ФК Черноморец

Во второй половине декабря одесский Черноморец стал главным ньюсмейкером футбольной Украины. Чуть ли не каждый день становится известно о тех или иных кадровых изменениях в клубе – как на тренерском штабе, так и в составе.

Как стало известно Sport.ua, в структуре одесского клуба не обошлось без очередных пертурбаций. Пост главного тренера второлигового «Черноморца-2» вынужден был покинуть Анатолий Диденко, на место которого из женской команды Систерс пришел Денис Колчин.

По неофициальной информации, кандидатура Диденко теперь рассматривается в ФК Систерс как замена Колчину.

Если переход все же состоится, то партнерами Анатолия Диденко по штабу Систерс будут хорошо известны по работе в Черноморце Семен Альтман и его сын Геннадий.

Ранее стало известно об уходе главного тренера Александр Кучера.

Черноморец Одесса Александр Кучер инсайд Первая лига Украины Анатолий Диденко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
