В ночь на 10 января была попытка рейдерского захвата старой базы Черноморца

Как уже сообщалось, клубная база «Черноморца»в Совиньоне выставлена ​​на торги, однако назначенный на 1 января нынешнего года аукцион не состоялся. Когда будет назначена новая дата – пока неизвестно.

Тем временем разгораются страсти вокруг старой базы «черно-синих», где располагалась футбольная Академия «Черноморца».

Как стало известно Sport.ua, в разгар ночи на ее территорию проникла большая группа молодых людей, которая блокировала здание. Для чего это было сделано – с целью рейдерского захвата или с другой целью пока неизвестно.

Была вызвана полиция, которая выясняла, что и как случилось в ночном проникновении на объект.

В футбольных кругах Одессы предполагают, что в этом деле может быть след футбольных боссов главного футбольного клуба Южной Пальмиры.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук стал главным тренером одесского «Черноморца».