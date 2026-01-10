Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В ночь на 10 января была попытка рейдерского захвата старой базы Черноморца
Украина. Первая лига
10 января 2026, 12:53 | Обновлено 10 января 2026, 12:54
В ночь на 10 января была попытка рейдерского захвата старой базы Черноморца

Страсти в Одессе не утихают

ФК Черноморец Одесса

Как уже сообщалось, клубная база «Черноморца»в Совиньоне выставлена ​​на торги, однако назначенный на 1 января нынешнего года аукцион не состоялся. Когда будет назначена новая дата – пока неизвестно.

Тем временем разгораются страсти вокруг старой базы «черно-синих», где располагалась футбольная Академия «Черноморца».

Как стало известно Sport.ua, в разгар ночи на ее территорию проникла большая группа молодых людей, которая блокировала здание. Для чего это было сделано – с целью рейдерского захвата или с другой целью пока неизвестно.

Была вызвана полиция, которая выясняла, что и как случилось в ночном проникновении на объект.

В футбольных кругах Одессы предполагают, что в этом деле может быть след футбольных боссов главного футбольного клуба Южной Пальмиры.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук стал главным тренером одесского «Черноморца».

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
