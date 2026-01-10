В ночь на 10 января была попытка рейдерского захвата старой базы Черноморца
Страсти в Одессе не утихают
Как уже сообщалось, клубная база «Черноморца»в Совиньоне выставлена на торги, однако назначенный на 1 января нынешнего года аукцион не состоялся. Когда будет назначена новая дата – пока неизвестно.
Тем временем разгораются страсти вокруг старой базы «черно-синих», где располагалась футбольная Академия «Черноморца».
Как стало известно Sport.ua, в разгар ночи на ее территорию проникла большая группа молодых людей, которая блокировала здание. Для чего это было сделано – с целью рейдерского захвата или с другой целью пока неизвестно.
Была вызвана полиция, которая выясняла, что и как случилось в ночном проникновении на объект.
В футбольных кругах Одессы предполагают, что в этом деле может быть след футбольных боссов главного футбольного клуба Южной Пальмиры.
Ранее сообщалось, что Роман Григорчук стал главным тренером одесского «Черноморца».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника
Разбираемся, что происходит в легендарных «Карпатах»