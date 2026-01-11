Украина. Премьер лига11 января 2026, 10:59 | Обновлено 11 января 2026, 11:00
В Динамо обратились к форварду, засиявшему после прихода Костюка
Матвей Пономаренко празднует 20-летие
Пресс-служба киевского Динамо обратилась к украинскому форварду Матвею Пономаренко, который отмечает свое 20-летие.
«Поздравляем с юбилеем и желаем крепкого здоровья, уверенности в собственных силах, ярких матчей, новых побед и постоянного прогресса вместе с Динамо», – говорится в сообщении.
Матвей начал регулярно попадать в стартовый состав киевского Динамо после назначения Игоря Костюка на должность главного тренера «бело-синих». В активе Пономаренко 2 забитых мяча в 5 матчах нынешнего сезона УПЛ.
хто-хто "засяяв"? І чим? Блін, зараз нагну.... ледве стримуюсь...
