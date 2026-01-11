В Динамо обратились к форварду, засиявшему после прихода Костюка

Пресс-служба киевского Динамо обратилась к украинскому форварду Матвею Пономаренко, который отмечает свое 20-летие.

«Поздравляем с юбилеем и желаем крепкого здоровья, уверенности в собственных силах, ярких матчей, новых побед и постоянного прогресса вместе с Динамо», – говорится в сообщении.

Матвей начал регулярно попадать в стартовый состав киевского Динамо после назначения Игоря Костюка на должность главного тренера «бело-синих». В активе Пономаренко 2 забитых мяча в 5 матчах нынешнего сезона УПЛ.