Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 10:59 | Обновлено 11 января 2026, 11:00
В Динамо обратились к форварду, засиявшему после прихода Костюка

Матвей Пономаренко празднует 20-летие

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Пресс-служба киевского Динамо обратилась к украинскому форварду Матвею Пономаренко, который отмечает свое 20-летие.

«Поздравляем с юбилеем и желаем крепкого здоровья, уверенности в собственных силах, ярких матчей, новых побед и постоянного прогресса вместе с Динамо», – говорится в сообщении.

Матвей начал регулярно попадать в стартовый состав киевского Динамо после назначения Игоря Костюка на должность главного тренера «бело-синих». В активе Пономаренко 2 забитых мяча в 5 матчах нынешнего сезона УПЛ.

Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
