Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный вариант. Балотелли нашел новый клуб
Италия
11 января 2026, 10:39 |
97
0

ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный вариант. Балотелли нашел новый клуб

Марио уже прибыл в Дубай

11 января 2026, 10:39 |
97
0
ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный вариант. Балотелли нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Итальянский форвард Марио Балотелли официально стал игроком дубайского Аль-Иттифака. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Марио уже прибыл в Дубай. Футболист подписал контракт до лета 2028г. О денежных соглашениях личного договора ничего не сообщается.

Одиозный форвард полгода находился без клуба после скандального ухода из Дженоа. Новая команда Марио откровенно не впечатляет – Аль-Иттифак находится на дне второго дивизиона ОАЭ.

По теме:
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб отпустил лидера за границу
Клуб УПЛ вернет легионера из Японии: «Я осознаю все риски»
Марио Балотелли чемпионат ОАЭ по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11 января 2026, 09:00 0
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике

Тренера разозлило поражение от «Браги»

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 10 января 2026, 12:19 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Легко для Баварии, сложно для Жироны, игры разума для Интера и Наполи

Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Футбол | 10.01.2026, 10:14
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Теннис | 11.01.2026, 08:05
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Теннис | 10.01.2026, 15:10
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16
Футбол
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем