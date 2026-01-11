Италия11 января 2026, 10:39 |
ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный вариант. Балотелли нашел новый клуб
Марио уже прибыл в Дубай
Итальянский форвард Марио Балотелли официально стал игроком дубайского Аль-Иттифака. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, Марио уже прибыл в Дубай. Футболист подписал контракт до лета 2028г. О денежных соглашениях личного договора ничего не сообщается.
Одиозный форвард полгода находился без клуба после скандального ухода из Дженоа. Новая команда Марио откровенно не впечатляет – Аль-Иттифак находится на дне второго дивизиона ОАЭ.
