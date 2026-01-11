ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный вариант. Балотелли нашел новый клуб

Итальянский форвард Марио Балотелли официально стал игроком дубайского Аль-Иттифака. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Марио уже прибыл в Дубай. Футболист подписал контракт до лета 2028г. О денежных соглашениях личного договора ничего не сообщается.

Одиозный форвард полгода находился без клуба после скандального ухода из Дженоа. Новая команда Марио откровенно не впечатляет – Аль-Иттифак находится на дне второго дивизиона ОАЭ.