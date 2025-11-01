«Карма – с**а». Известный нападающий уничтожил легенду после увольнения

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
01 ноября 2025, 18:43 | Обновлено 01 ноября 2025, 18:45
0

Марио Балотелли обрадовался новости об уходе Патрика Виейра из «Дженоа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Известный бывший футболист сборной Италии Марио Балотелли с радостью отреагировал в социальной сети Instagram на увольнение тренера «Дженоа» Патрика Вийеры.

Экс-нападающий обвинил французского наставника в непрофессионализме и низкой отдаче цветам клуба.

Примечательно, что Марио покинул «Дженоа» летом 2025 года, разочаровав руководство своей игрой в сезоне 2024/25. На его счету шесть матчей за «грифонов» и ноль результативных действий.

Заявление Балотелли после увольнения Виейры:

«Карма – сука.

Теперь «Дженоа» наконец может сосредоточиться на людях, которые действительно любят клуб, болельщиков и эмблему, и которые искренне верят, что «Дженоа» заслуживает быть на вершине!

Большая работа, которую лично выполнили Джилардино и Зангрилло, не пропала даром: её просто эгоистично и плохо использовали те, кто пришёл позже, воспользовавшись тем, что они создали усилиями, уважением и страстью.

Они использовали огромную работу Джилардино и Зангрилло, их стремление и преданность этим цветам, не поняв истинной ценности этого.

Теперь внимание к «Дженоа» и генуэзцам! Вперёд, «Дженоа»! Вперёд, ребята! Я верил в вас и всё ещё верю».

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
