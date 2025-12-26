Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал нашел замену легенде клуба. Речь о трансфере футболиста гранда
Испания
26 декабря 2025, 00:08 | Обновлено 26 декабря 2025, 00:09
172
0

Реал нашел замену легенде клуба. Речь о трансфере футболиста гранда

В столицу Испании может перебраться Алекс Хименес

Реал нашел замену легенде клуба. Речь о трансфере футболиста гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Хименес

Испанский фулбек Алекс Хименес может перебраться в мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 19-летний футболист может заменить в столице Испании Дани Карвахаля, время которого в испанском гранде подходит к концу. Ожидается, что легенда «сливочных» может перебраться в Катар. Потенциальный трансфер фулбека «Милана» в Мадрид оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Алекс Хименес на правах аренды выступает за «Борнмут». Он провел 14 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял решение по топ-таланту.

Алекс Хименес Реал Мадрид Дани Карвахаль Милан Борнмут трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока трансферы Серии A чемпионат Катара по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Сообщить об ошибке

Комментарии 0
