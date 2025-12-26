Реал нашел замену легенде клуба. Речь о трансфере футболиста гранда

Испанский фулбек Алекс Хименес может перебраться в мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 19-летний футболист может заменить в столице Испании Дани Карвахаля, время которого в испанском гранде подходит к концу. Ожидается, что легенда «сливочных» может перебраться в Катар. Потенциальный трансфер фулбека «Милана» в Мадрид оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Алекс Хименес на правах аренды выступает за «Борнмут». Он провел 14 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял решение по топ-таланту.