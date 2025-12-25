Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 26-го по 29-е декабря.

Чемпионат Англии

18 тур

26.12.2025

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»

Вряд ли главный матч тура, ведь есть еще разборки на «Стемфорд Бридж», но память сердца выделяет именно этот поединок. Как дань уважения былым временам. Тем, когда во главе «красных дьяволов» был сэр Алекс, а во главе «сорок» - сэр Бобби. Славные были времена. Да уж. Извините, опять отвлекся. Нынешние «МЮ» и «Ньюкасл» – нечто среднее между середняками и претендентами на что-то там. Не на титул, конечно, но на итоговое попадание в четверку лучших – почему бы и нет. Обе команды в нынешнем сезоне не блещут, много проигрывают, и еще больше пропускают. Особенно это касается «МанЮнайтед». Даже кризисный «Ноттингем Форест», в пассиве которого аж девять поражений, пропустил и то меньше. В общем, весьма актуальная ставка к этой игре «обе забьют». Команды подходят с видимыми кадровыми проблемами. Хозяева вынуждены сыграть без капитана: Бруну из-за травмы выбыл надолго. По словам Аморима, заменить Фернандеша невозможно. В последнее время очень часто матчи между этими соперниками заканчивались ничейным исходом. На мой взгляд, ничья видится наиболее вероятным итогом и в этот раз. Хотя, если рискнуть, то можно поставить на победу хозяев.

27.12.2025

«Арсенал» – «Брайтон»

«Канонирам» непросто дается бежать во главе пелотона. Бремя лидера тяжелое. Тем более для «Арсенала», привыкшего в последнее время быть в роли преследователя, а не вожака. Тем не менее, в матче против «чаек» для лондонской команды не должно явиться ощутимых проблем. «Канониры» в нынешнем сезоне хоть и мучаются зачастую в поединках против середняков, но в итоге таки достигают желаемого результата. На мой взгляд, достигнут и на сей раз. Статистика – в пользу хозяев. Кроме того, что команда Артеты побеждает в четырех крайних встречах, в пяти последних очных поединках она не проигрывала «Брайтону». Вряд ли проиграет и сейчас. Точнее, должна выиграть.

«Челси» – «Астон Вилла»

По текущему положению в турнирной таблице – однозначно центральный матч тура: третья команда лиги сыграет против четвертой. Однако очковое преимущество третьей «Астон Виллы» над четвертым «Челси» достаточно солидное – семь баллов. И если «вилланы» достаточно уверенно чувствуют себя в таблице, наступая на пяты и «Сити», и фактически «Арсеналу», то вот на пяты «пенсионерам» уже наступил оживший «Ливерпуль», который в этом туре сыграет дома против беспросветного аутсайдера – «Вулверхэмптона». Словом, матч важен, прежде всего, для хозяев. Хотя, конечно же, важен он и для гостей – в АПЛ иначе попросту не может быть. Тем более, что эти гости – лучшая команда лиги последних месяцев. Шутка ли, «АВ» впервые за последние 111 лет одержала десять побед подряд. И наверняка хочет продолжить. Хотя, в то же время, тренер бирмингемцев Эмери заявляет, что его команда не борется за титул. В то время как наставник «синих» Мареска утверждает, что его команда – в чемпионской схватке. Видимо, оба лукавят. Что же касается исхода игры, то весьма сложно его предположить. О эксклюзивной победной серии «вилланов» было сказано выше. «Челси» в последних четырех очных поединках неизменно забивает в ворота «АВ». На мой взгляд, забьет и в нынешнем матче. «Обе забьют» - хорошая ставка для этой игры. Считаю, что в этом матче хозяева не проиграют.

28.12.2025

«Кристал Пелэс» – «Тоттенхэм»

«А вы, друзья, как не рядитесь»… Это о нынешнем «Тоттенхэме». «Шпоры» с завидным постоянством меняют тренеров, ищут «своего», но пока что - мимо кассы. После «эры» Почеттино «Тоттенхэм» из гранда АПЛ начал медленно превращаться в грозу грандов. Не более. Вот и сейчас, под руководством Франка «шпоры» неплохо начали, но сейчас откровенно буксуют. Игру на два фронта они откровенно не тянут. С противоположной стороны – в лучшем случае середняк. Но сейчас именно «хрустальные» смотрятся поинтереснее. На мой взгляд, команда Гласнера в этом матче не проиграет. Это как минимум.

Чемпионат Италии

17 тур

27.12.2025

«Парма» – «Фиорентина»

Снова меня потянуло вспоминать. Буффон и Креспо – с одной стороны, Батистута и Руй Кошта – с другой. Да, были времена. Очень громкая вывеска у этого матча, очень самобытные когда-то были команды. «Фиалки» – вечно на подступе к топ-четверке, «крестоносцы» - в топ-четверке. Но сейчас все иначе. «Фиорентина» борется за выживание, точнее, она беспросветно последняя в таблице, а «желто-синие» - не многим выше: на 17 месте. Как ни крути, аутсайдерские разборки. Разборки без явного фаворита. «Фиорентина» не проигрывает в последних семи матчах против этого оппонента. Видится, что не проиграет и в этот раз. Но вряд ли победит.

28.12.2025

«Аталанта» – «Интер»

Бергамаски доказывают, что после Гасперини таки есть жизнь. Несмотря на потерю многолетнего наставника и некоторых лидеров, «Аталанта» не провалилась. Да, она не участвует в борьбе за титул, но и на задворки не выпала по примеру «Фиорентины». Сказывается еще и участие в Лиге чемпионов: нынешней «Аталанте» непросто дается игра на два фронта. А вот «Интер» – красавчики. И в ЛЧ на виду, и в серии А на данный момент лидируют. Похоже, ставка на молодого и неопытного тренера Киву сработала. Уже сейчас об этом можно говорить с уверенностью. Что касается данного матча, то трудно за последнее время найти более неудобного соперника для «Аталанты», нежели «Интер». Даже в лучшие годы Гаспа «Богиня» неизменно уступала «черно-синим» миланцам. В цифрах это выглядит так: в последних восьми очных матчах неизменно побеждал «Интер». Вряд ли ситуация изменится и теперь. Предлагаю ставить на чистую победу гостей.

29.12.2025

«Рома» – «Дженоа»

Команды из разных полюсов. Римляне борются за зону лиги чемпионов, генуэзцы – за выживание. Может, и не обратил бы особого внимания на этот матч, если б не наличие в командах наших игроков. Однако украинского дерби в этой встрече не будет. Довбик сейчас травмирован, да и не ставит на него нынешний тренер «волков» Гасперини. А вот на Малиновского нынешний тренер «Дженоа» Де Росси, кстати, бывший тренер и «Ромы», и Довбика, очень рассчитывает: Руслан сейчас «железный» игрок основы. «Для меня место, куда мы поедем играть в следующем туре, означает нечто огромное, но готовиться будем хладнокровно», - заявил перед игрой нынешний наставник «Дженоа», а по совместительству – легенда «Ромы». Не приходится сомневаться, что гости дадут бой в Вечном городе. Но вот за очки им вряд ли удастся зацепиться: для «Ромы» «Дженоа» – удобный соперник («волки» не проигрывают в 20 из 22 последних очных матчах). На мой взгляд, хозяева одержат победу. В своем нынешнем стиле – минимальную и не особо зрелищную.

