Трехкратный обладатель Золотого мяча назвал лучшего футболиста мира
Ван Бастен определил самого сильного футболиста современности
Марко ван Бастен определил самого сильного футболиста современности.
«Без сомнений, Ламин Ямаль – лучший игрок мира на сегодняшний день», – отметил экс-форвард сборной Нидерландов, выступая в программе Rondo.
В то же время трехкратный обладатель «Золотого мяча» уточнил, что статус лидера сохранится за вингером лишь при условии дальнейшего развития и отсутствия серьезных повреждений.
«Хочется верить, что мы сможем как можно дольше получать удовольствие от его футбола», – добавил ван Бастен, который был вынужден завершить профессиональную карьеру в 30 лет из-за проблем с голеностопом.
