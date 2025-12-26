Трехкратный обладатель Золотого мяча назвал лучшего футболиста мира

Марко ван Бастен определил самого сильного футболиста современности.

«Без сомнений, Ламин Ямаль – лучший игрок мира на сегодняшний день», – отметил экс-форвард сборной Нидерландов, выступая в программе Rondo.

В то же время трехкратный обладатель «Золотого мяча» уточнил, что статус лидера сохранится за вингером лишь при условии дальнейшего развития и отсутствия серьезных повреждений.

«Хочется верить, что мы сможем как можно дольше получать удовольствие от его футбола», – добавил ван Бастен, который был вынужден завершить профессиональную карьеру в 30 лет из-за проблем с голеностопом.