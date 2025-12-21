Ямаль приблизился к рекорду Мбаппе XXI века
Молодой испанец продолжает забивать за Барселону
Ламин Ямаль в возрасте 18 лет забил уже 21 гол в испанской Ла Лиге.
Очередной жертвой испанца стал Вильярреал в матче 17 тура чемпионата Испании, в котором Барселона на выезде победила Вильярреал со счетом 2:0.
Одним из голов в составе победителей отличился именно Ямаль.
Теперь в активе игрока Барселоны 21 гол в 87 матчах Ла Лиги. Ямаль очень близок к повторению и преодолению рекорда топ-5 европейских чемпионатов в ХХІ веке по количеству голов среди игроков до 19 лет.
Рекордсменом на данный момент является Килиан Мбаппе, в свое время забивший 23 гола до своих 19 лет во французской Лиге 1.
21 - Lamine Yamal has scored 21 goals in 87 LaLiga appearances - Only Kylian Mbappé (23) has scored more goals before turning 19 in Europe's top five leagues in the 21st century. Diamond. pic.twitter.com/hMtNRteR1s— OptaJose (@OptaJose) December 21, 2025
