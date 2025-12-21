Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль приблизился к рекорду Мбаппе XXI века
Испания
21 декабря 2025, 19:23 |
174
0

Ямаль приблизился к рекорду Мбаппе XXI века

Молодой испанец продолжает забивать за Барселону

21 декабря 2025, 19:23 |
174
0
Ямаль приблизился к рекорду Мбаппе XXI века

Ламин Ямаль в возрасте 18 лет забил уже 21 гол в испанской Ла Лиге.

Очередной жертвой испанца стал Вильярреал в матче 17 тура чемпионата Испании, в котором Барселона на выезде победила Вильярреал со счетом 2:0.

Одним из голов в составе победителей отличился именно Ямаль.

Теперь в активе игрока Барселоны 21 гол в 87 матчах Ла Лиги. Ямаль очень близок к повторению и преодолению рекорда топ-5 европейских чемпионатов в ХХІ веке по количеству голов среди игроков до 19 лет.

Рекордсменом на данный момент является Килиан Мбаппе, в свое время забивший 23 гола до своих 19 лет во французской Лиге 1.

По теме:
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Вильярреал – Барселона – 0:2. За что дали красную? Видео голов и обзор
Рафинья и Ямаль. Барселона на выезде обыграла Вильярреал
Барселона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вильярреал - Барселона Ламин Ямаль статистика Килиан Мбаппе
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21 декабря 2025, 09:21 0
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято

Аргентинец мог вернуться в Аргентину

Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Бокс | 20 декабря 2025, 17:43 7
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами

Как прошел самый странный бой 2025 года в боксе

Худший на поле. Украинец попал под шквал критики в Англии
Футбол | 21.12.2025, 14:50
Худший на поле. Украинец попал под шквал критики в Англии
Худший на поле. Украинец попал под шквал критики в Англии
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Футбол | 21.12.2025, 09:45
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Футбол | 21.12.2025, 17:11
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
19.12.2025, 18:25 1
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
20.12.2025, 06:42
Футбол
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 4
Футбол
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 2
Футбол
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
20.12.2025, 12:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем