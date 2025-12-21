Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 10-й в сезоне. Ямаль удвоил преимущество Барселоны над Вильярреалом
Испания
21 декабря 2025, 18:50 | Обновлено 21 декабря 2025, 18:55
183
0

ВИДЕО. 10-й в сезоне. Ямаль удвоил преимущество Барселоны над Вильярреалом

Вингер отметился забитым голом на 63-й минуте

21 декабря 2025, 18:50 | Обновлено 21 декабря 2025, 18:55
183
0
ВИДЕО. 10-й в сезоне. Ямаль удвоил преимущество Барселоны над Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В воскресенье, 21 декабря, в рамках 17-го тура Ла Лиги «Вильярреал» принимает «Барселону» на стадионе «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.

На 64-й минуте преимущество каталонской команды над хозяевами поля удвоил вингер Ламин Ямаль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для 18-летнего футболиста этот гол стал 10-м в сезоне на клубном уровне. Интересно, что перед стартом сезона он взял себе 10-й номер.

ВИДЕО. 10-й в сезоне. Ямаль удвоил преимущество Барселоны над Вильярреалом

По теме:
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Ямаль приблизился к рекорду Мбаппе XXI века
Ламин Ямаль Барселона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Вильярреал - Барселона
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Футбол | 21 декабря 2025, 11:10 10
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба

Кирилл Дигтярь может присоединиться к клубу УПЛ

Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Футбол | 20 декабря 2025, 18:15 0
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену

Близок к смене клуба Дани Карвахаль

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21.12.2025, 09:21
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
Футбол | 21.12.2025, 00:24
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
Даже не напрягались. Атлетико обыграл Жирону
Футбол | 21.12.2025, 16:55
Даже не напрягались. Атлетико обыграл Жирону
Даже не напрягались. Атлетико обыграл Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 2
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
20.12.2025, 06:42
Футбол
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22
Бокс
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
19.12.2025, 18:25 1
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 10
Футбол
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем