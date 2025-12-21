ВИДЕО. 10-й в сезоне. Ямаль удвоил преимущество Барселоны над Вильярреалом

В воскресенье, 21 декабря, в рамках 17-го тура Ла Лиги «Вильярреал» принимает «Барселону» на стадионе «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.

На 64-й минуте преимущество каталонской команды над хозяевами поля удвоил вингер Ламин Ямаль.

Для 18-летнего футболиста этот гол стал 10-м в сезоне на клубном уровне. Интересно, что перед стартом сезона он взял себе 10-й номер.

