Решение принято. Сенсационный клуб АПЛ попрощается с тренером
Оливер Гласнер, как ожидается, не продлит контракт с «Кристал Пэлас»
Австрийский специалист Оливер Гласнер решил покинуть «Кристал Пэлас» в конце сезона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 51-летний специалист не собирается продлевать свой контракт с лондонским клубом, который действует до лета 2026 года. Оливер Гласнер работает с «Кристал Пэлас» с февраля 2024 года.
Под управлением австрийского коуча «Кристал Пэлас» завоевал первые трофеи в своей истории – Кубок и Суперкубок Англии. В текущем сезоне после 16 туров чемпионата «орлы» с 26 баллами идут восьмыми в таблице.
Ранее сообщалось о том, что «Кристал Пэлас» нацелился на таланта «Манчестер Сити».
🚨 Understand Oliver Glasner plans not to sign new deal at Crystal Palace. 🇦🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2025
Austrian manager made his decision with next steps to follow + focused on continuing his excellent work this season.
➕🎥 https://t.co/BGFRjxh1M0 pic.twitter.com/ziTGRdc7PA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Линдон Эмерллаху будет защищать цвет житомирского клуба
Виктор никуда не перейдет зимой