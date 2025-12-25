Решение принято. Сенсационный клуб АПЛ попрощается с тренером

Австрийский специалист Оливер Гласнер решил покинуть «Кристал Пэлас» в конце сезона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 51-летний специалист не собирается продлевать свой контракт с лондонским клубом, который действует до лета 2026 года. Оливер Гласнер работает с «Кристал Пэлас» с февраля 2024 года.

Под управлением австрийского коуча «Кристал Пэлас» завоевал первые трофеи в своей истории – Кубок и Суперкубок Англии. В текущем сезоне после 16 туров чемпионата «орлы» с 26 баллами идут восьмыми в таблице.

Ранее сообщалось о том, что «Кристал Пэлас» нацелился на таланта «Манчестер Сити».