Англия
Решение принято. Сенсационный клуб АПЛ попрощается с тренером

Оливер Гласнер, как ожидается, не продлит контракт с «Кристал Пэлас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Австрийский специалист Оливер Гласнер решил покинуть «Кристал Пэлас» в конце сезона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 51-летний специалист не собирается продлевать свой контракт с лондонским клубом, который действует до лета 2026 года. Оливер Гласнер работает с «Кристал Пэлас» с февраля 2024 года.

Под управлением австрийского коуча «Кристал Пэлас» завоевал первые трофеи в своей истории – Кубок и Суперкубок Англии. В текущем сезоне после 16 туров чемпионата «орлы» с 26 баллами идут восьмыми в таблице.

Ранее сообщалось о том, что «Кристал Пэлас» нацелился на таланта «Манчестер Сити».

Оливер Гласнер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристал Пэлас Фабрицио Романо
