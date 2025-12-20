Гвардиола решил попрощаться с талантом Ман Сити. На него есть претендент
Оскар Бобб может перебраться в «Кристал Пэлас»
Норвежский вингер «Манчестер Сити» Оскар Бобб может перебраться в «Кристал Пэлас». Об этом сообщает MailSport.
По информации источника, главный тренер команды Пеп Гвардиола дал добро на продажу 22-летнего футболиста, которого уже этой зимой намерен подписать лондонский клуб. «Горожане» готовы отпустить Оскара за приемлемую цену.
В текущем сезоне Оскар Бобб провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что два манчестерских клуба сойдутся в битве за талантливого вингера.
