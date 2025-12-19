Два Манчестерских клуба сойдутся в битве за талантливого вингера

«Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер Энтуана Семеньо.

The Telegraph сообщает, что манкунианцы намерены приложить все усилия, чтобы подписать вингера «Борнмута» уже в январе.

Ожидается, что неопределенное будущее главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы может сыграть «красным дьяволам» на руку в противостоянии с «горожанами». Ранее сообщалось, что испанский специалист может покинуть клуб летом.

На игрока сборной Ганы также претендуют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Приобрести Семеньо в первой половине января можно будет примерно за 65 млн фунтов.