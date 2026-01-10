Полесье завершает один из самых громких трансферов зимнего межсезонья
Красничи вскоре станет игроком житомирского клуба
Переход полузащитника Илира Красничи из ковалевского «Колоса» в житомирское «Полесье» находится на финальной стадии.
Стороны достигли полной договоренности, и официальное объявление соглашения ожидается в ближайшее время – вероятно, еще до конца недели, сообщает Футбол с вертолета.
По имеющейся информации, сумма трансфера составит около 2 миллионов евро. С футболистом планируют подписать контракт сроком на три с половиной года.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» вело переговоры о трансфере футболиста ковалевского «Колоса» в прошлом трансферном окне, но не устроила сумма.
