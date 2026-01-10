Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье завершает один из самых громких трансферов зимнего межсезонья
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 23:43 |
418
0

Полесье завершает один из самых громких трансферов зимнего межсезонья

Красничи вскоре станет игроком житомирского клуба

10 января 2026, 23:43 |
418
0
Полесье завершает один из самых громких трансферов зимнего межсезонья
ФК Колос. Илир Красничи

Переход полузащитника Илира Красничи из ковалевского «Колоса» в житомирское «Полесье» находится на финальной стадии.

Стороны достигли полной договоренности, и официальное объявление соглашения ожидается в ближайшее время – вероятно, еще до конца недели, сообщает Футбол с вертолета.

По имеющейся информации, сумма трансфера составит около 2 миллионов евро. С футболистом планируют подписать контракт сроком на три с половиной года.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» вело переговоры о трансфере футболиста ковалевского «Колоса» в прошлом трансферном окне, но не устроила сумма.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Двукратный чемпион Англии расторг контракт с румынским ЧФР
На болотах не пошло. Крузейро отдал 27 млн евро за хавбека сборной Бразилии
Два игрока прошли медосмотр в Полесье. Скоро их официально представят
трансферы Полесье Житомир трансферы УПЛ Колос Ковалевка Илир Красничи
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реброву предложили натурализовать Проспера Оба для сборной Украины
Футбол | 10 января 2026, 19:47 6
Реброву предложили натурализовать Проспера Оба для сборной Украины
Реброву предложили натурализовать Проспера Оба для сборной Украины

Эксперт назвал один из вариантов усиления атаки украинской сборной

В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футбол | 10 января 2026, 07:33 18
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо

Николай – на радарах «Жироны»

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 10.01.2026, 23:09
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10.01.2026, 13:17
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Биатлон | 10.01.2026, 05:55
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 10
Футбол
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
09.01.2026, 19:05 19
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 15
Теннис
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем