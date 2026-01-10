Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 23:57
Украинский легионер: «Динамо что-то не понравилось, пришлось идти в Шахтер»

Алексей Завор рассказал, как его забраковал Александр Ищенко

ФК Шахтер. Алексей Завора

Украинский вингер словацкого «Слована» Алексей Завора рассказал, как перешел в донецкий «Шахтер» после просмотра в киевском «Динамо»:

«Сначала мы пришли в «Динамо». Я был на просмотре, мы играли против ЛНЗ 2008 года рождения, выиграли 2:0 или 2:1, я сыграл весь матч. И главный тренер сразу сказал моему отцу: «Парень понравился, мы его берем».

Но потом что-то не понравилось директору Ищенко, и он сказал, что взять меня не могут. На тот момент у меня уже не было команды, я ушел из «Слована», поэтому пришлось идти в «Шахтер», и тогда эта новость и появилась в СМИ».

Ранее Алексей Завора рассказал, как покинул донецкий «Шахтер».

Александр Ищенко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Слован Братислава Украинская Премьер-лига чемпионат Словакии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Telegram
