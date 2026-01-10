Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Быкам погнули рога. Аталанта уверенно обыграла Торино в Серии А
10 января 2026, 23:43 | Обновлено 10 января 2026, 23:55
Быкам погнули рога. Аталанта уверенно обыграла Торино в Серии А

«Богиня» сняла вопрос о победителе под занавес матча

Быкам погнули рога. Аталанта уверенно обыграла Торино в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января «Аталанта» провела матч против «Торино» в 20-м туре итальянской Серии А.

Стадион «New Balance Arena» в Бергамо стал местом встречи команд.

Матч был богат на голевые моменты, однако зрители увидели лишь два забитых мяча.

Первый гол был забит на 13-й минуте, когда полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе обыграл соперников в штрафной площади.

«Быки» до последнего боролись за ничью, но «богиня» поставила точку в последние минуты: гол Марио Пашалича зафиксировал уверенную победу «Аталанты» – 2:0.

Серия А. 20-й тур, 10 января

«Аталанта» – «Торино» – 2:0

Голы: Де Кетеларе, 13, Пашалич, 90+5

Фотогалерея матча:

Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта - Торино Торино Шарль де Кетеларе Марио Пашалич
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
