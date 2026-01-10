Быкам погнули рога. Аталанта уверенно обыграла Торино в Серии А

10 января «Аталанта» провела матч против «Торино» в 20-м туре итальянской Серии А.

Стадион «New Balance Arena» в Бергамо стал местом встречи команд.

Матч был богат на голевые моменты, однако зрители увидели лишь два забитых мяча.

Первый гол был забит на 13-й минуте, когда полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе обыграл соперников в штрафной площади.

«Быки» до последнего боролись за ничью, но «богиня» поставила точку в последние минуты: гол Марио Пашалича зафиксировал уверенную победу «Аталанты» – 2:0.

Серия А. 20-й тур, 10 января

«Аталанта» – «Торино» – 2:0

Голы: Де Кетеларе, 13, Пашалич, 90+5

Фотогалерея матча: