10 января, в рамках очередного тура элитного итальянского дивизиона между собой сыграют Аталанта – Торино. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Для бергамасков этот сезон складывался непросто, особенно были проблемы в чемпионате, но с новым тренером ситуация стабилизировалась. В последнем туре Аталанта одолела в гостях Болонью со счетом – 2:0, дубль на свой счет записал Крстович, данная победа стала четвертой в пяти встречах, единственное поражение в данном отрезке было дома от лидера Интера – 0:1. Такой рывок позволил подняться на седьмое место, но до первого квартета целых 8 очков.

В Лиге чемпионов команда идет на высоком пятом месте, путевка в плей-офф уже гарантирована, но надо удержаться в восьмерке, чтоб попасть напрямую в 1/8 финала. Не сыграют из-за травм Белланова и Беккер, под вопросом Колашинац, а Коссуну и Лукман в сборных.

Торино

«Быки» проводят текущий сезон на уровне непредсказуемого середняка, команда сейчас на 12 строчке в чемпионате. В последнем туре Торино уступил на своем поле прямому конкуренту Удинезе со счетом 1:2, данное поражение стало вторым, в трех матчах, хотя говорить о каком-то кризисе рано.

Отрыв от зоны вылета комфортный, целых 10 очков, так что речь о борьбе за выживание точно не идет. Есть проблемы с обороной, 30 пропущенных мячей в 19 матчах, показатель на уровне аутсайдера.

У клуба много кадровых потерь, травмированы Касадеи, Савва и Схурс, в сборной Масина, а Гинейтис, Илич, Илькхан и Педерсен под вопросом.

Личные встречи

Встреча первого круга завершилась разгромной выездной победой Аталанты со счетом 3:0, все мячи были забиты еще в первом тайме, дублем сумел отметиться Крстович.

Прогноз

Аталанта в отличной форме, играет дома, поэтому и котируется фаворитом данного противостояния, но Торино из тех команд, которые умеют доставлять проблемы сильным соперникам. Хозяева должны владеть преимуществом, но из этого еще нужна выжать победу. Я ожидаю от команд результативного футбола, поэтому предлагаю сделать ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,96.