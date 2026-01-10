Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 января 2026, 23:51
МЮ нашел нового коуча. Клуб может возглавить легендарный тренер с 5 ЛЧ

Карло Анчелотти может возглавить красных дьяволов

МЮ нашел нового коуча. Клуб может возглавить легендарный тренер с 5 ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Легендарный итальянский тренер Карло Анчелотти может возглавить английский «Манчестер Юнайтед», сообщает британский журналист Данкан Кастелс.

По информации источника, «красные» дьяволы готовы сделать предложение 5-кратному победителю Лиги чемпионов в случае его неудачного выступления на чемпионате мира 2026 со сборной Бразилии, ведь в этом случае «пентакампионы» вряд ли продолжат сотрудничество с Карло.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 32 очка в 21 матче чемпионата Англии.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально уволил Рубена Аморима.

Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
