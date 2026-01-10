Итальянский журналист – о травме Довбика: «Это настоящая катастрофа»

Итальянский журналист Мирко Ди Натале прокомментировал ситуацию с травмой украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, которую он получил в матче 19-го тура Серии А с «Лечче».

«Очевидно, Довбика вернули в состав за несколько часов до травмы. Это была новость. Травма – настоящая катастрофа, учитывая время восстановления. Если бы не это, «Ювентус» рассматривал бы его для подписания в атаку, о чем я уже сообщал», – написал Ди Натале в Twitter.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее в Италии рассказали, что ждет Довбика.