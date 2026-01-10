Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итальянский журналист – о травме Довбика: «Это настоящая катастрофа»
Италия
10 января 2026, 23:44 |
272
0

Итальянский журналист – о травме Довбика: «Это настоящая катастрофа»

Мирко Ди Натале оценил ситуацию с украинским нападающим Ромы

10 января 2026, 23:44 |
272
0
Итальянский журналист – о травме Довбика: «Это настоящая катастрофа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Мирко Ди Натале прокомментировал ситуацию с травмой украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, которую он получил в матче 19-го тура Серии А с «Лечче».

«Очевидно, Довбика вернули в состав за несколько часов до травмы. Это была новость. Травма – настоящая катастрофа, учитывая время восстановления. Если бы не это, «Ювентус» рассматривал бы его для подписания в атаку, о чем я уже сообщал», – написал Ди Натале в Twitter.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее в Италии рассказали, что ждет Довбика.

По теме:
Быкам погнули рога. Аталанта уверенно обыграла Торино в Серии А
Украинцы забили уже 5 голов в 2026 году в топ-5 европейских чемпионатах
Справились без Довбика. Рома выиграла и поднялась в топ-3 Серии A
Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Футбол | 10 января 2026, 09:07 4
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб

Тренер хочет вернуться в «Барселону»

С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
Футбол | 10 января 2026, 21:27 20
С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну

Украинский нападающий принес победу своей команде

В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футбол | 10.01.2026, 07:33
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 10.01.2026, 12:19
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Бенефис Салаха. Египет и Сенегал определили последнего полуфиналиста КАН
Футбол | 10.01.2026, 23:10
Бенефис Салаха. Египет и Сенегал определили последнего полуфиналиста КАН
Бенефис Салаха. Египет и Сенегал определили последнего полуфиналиста КАН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 15
Теннис
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 10
Футбол
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем