Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол-красавец. Стали известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Осасуной
Испания
10 января 2026, 23:38 | Обновлено 10 января 2026, 23:39
507
0

Гол-красавец. Стали известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Осасуной

Каталонский клуб добыл победу со счетом 1:0

10 января 2026, 23:38 | Обновлено 10 января 2026, 23:39
507
0
Гол-красавец. Стали известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Осасуной
Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны оценки вингера Виктора Цыганкова и нападающего Владислава Ваната за матч, в котором их «Жирона» со счетом 1:0 одолела «Осасуну».

Поединок принимал стадион «Монтиливи» в Жироне.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат провел на поле 88 минут и принес своей команде победу, отличившись точным ударом пяткой. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру форварда в 7.4 и 7.0 баллов соответственно.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 7.3 и 7.6 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал испанский фулбек хозяев поля Алекс Морено. На его счету ассист и оценки 8.5 и 8.1.

По теме:
«Удивительный гол». Испанский журналист оценил результативный удар Ваната
Украинцы забили уже 5 голов в 2026 году в топ-5 европейских чемпионатах
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона - Осасуна оценки WhoScored
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10 января 2026, 08:55 31
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!

Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника

ФОТО. Биатлонистка разломала винтовку перед гонкой Кубка мира
Биатлон | 10 января 2026, 07:44 0
ФОТО. Биатлонистка разломала винтовку перед гонкой Кубка мира
ФОТО. Биатлонистка разломала винтовку перед гонкой Кубка мира

Лена Хекки-Гросс чуть не пропустила спринт из-за проблем с инвентарем

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 10.01.2026, 23:09
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футбол | 10.01.2026, 07:33
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
Футбол | 10.01.2026, 21:27
С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Усик выступил с неожиданным заявлением о Турки Аль-Шейхе
Усик выступил с неожиданным заявлением о Турки Аль-Шейхе
09.01.2026, 06:32 1
Бокс
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
09.01.2026, 19:05 19
Футбол
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем