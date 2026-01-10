Гол-красавец. Стали известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Осасуной

Стали известны оценки вингера Виктора Цыганкова и нападающего Владислава Ваната за матч, в котором их «Жирона» со счетом 1:0 одолела «Осасуну».

Поединок принимал стадион «Монтиливи» в Жироне.

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат провел на поле 88 минут и принес своей команде победу, отличившись точным ударом пяткой. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру форварда в 7.4 и 7.0 баллов соответственно.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 7.3 и 7.6 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал испанский фулбек хозяев поля Алекс Морено. На его счету ассист и оценки 8.5 и 8.1.