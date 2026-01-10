«Удивительный гол». Испанский журналист оценил результативный удар Ваната
Нил Сола похвалил украинского нападающего Жироны
Испанский журналист Нил Сола оценил гол украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната в ворота «Осасуны» в матче 19-го тура Ла Лиги.
«Какой удивительный гол от Ваната. Он вывел «Жирону» вперед в очень равном матче против соперника, который очень мало пропускает», - написал Сола в Twitter.
Гол Ваната в ворота «Осасуны» стал единственным в матче. Для Владислава он стал уже шестым в составе «Жироны» в текущем сезоне в 18 встречах. Также в его активе - одна результативная передача.
Ранее Ванат обратился к фанатам после первого гола в 2026 году.
