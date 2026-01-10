Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Удивительный гол». Испанский журналист оценил результативный удар Ваната
Испания
10 января 2026, 23:40 |
344
0

«Удивительный гол». Испанский журналист оценил результативный удар Ваната

Нил Сола похвалил украинского нападающего Жироны

10 января 2026, 23:40 |
344
0
«Удивительный гол». Испанский журналист оценил результативный удар Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский журналист Нил Сола оценил гол украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната в ворота «Осасуны» в матче 19-го тура Ла Лиги.

«Какой удивительный гол от Ваната. Он вывел «Жирону» вперед в очень равном матче против соперника, который очень мало пропускает», - написал Сола в Twitter.

Гол Ваната в ворота «Осасуны» стал единственным в матче. Для Владислава он стал уже шестым в составе «Жироны» в текущем сезоне в 18 встречах. Также в его активе - одна результативная передача.

Ранее Ванат обратился к фанатам после первого гола в 2026 году.

По теме:
Три травмы в матче и пенальти. Валенсия осталась в зоне вылета Ла Лиги
Гол-красавец. Стали известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Осасуной
Украинцы забили уже 5 голов в 2026 году в топ-5 европейских чемпионатах
Нил Сола Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Жирона - Осасуна
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10 января 2026, 14:19 0
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!

Центральный поединок тура пройдет 11 января

С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
Футбол | 10 января 2026, 21:27 20
С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну

Украинский нападающий принес победу своей команде

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 10.01.2026, 12:19
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10.01.2026, 08:47
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Бенефис Салаха. Египет и Сенегал определили последнего полуфиналиста КАН
Футбол | 10.01.2026, 23:10
Бенефис Салаха. Египет и Сенегал определили последнего полуфиналиста КАН
Бенефис Салаха. Египет и Сенегал определили последнего полуфиналиста КАН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 15
Теннис
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем