«Удивительный гол». Испанский журналист оценил результативный удар Ваната

Испанский журналист Нил Сола оценил гол украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната в ворота «Осасуны» в матче 19-го тура Ла Лиги.

«Какой удивительный гол от Ваната. Он вывел «Жирону» вперед в очень равном матче против соперника, который очень мало пропускает», - написал Сола в Twitter.

Гол Ваната в ворота «Осасуны» стал единственным в матче. Для Владислава он стал уже шестым в составе «Жироны» в текущем сезоне в 18 встречах. Также в его активе - одна результативная передача.

Ранее Ванат обратился к фанатам после первого гола в 2026 году.