Ман Сити считает, что Гвардиола покидает команду. Выбрали нового тренера
Мареска в топе приоритетов Манчестер Сити
По информации авторитетного ресурса The Athletic, у руководства Манчестер Сити возникло ощущение, что наставник Жузеп Гвардиола покинет команду после завершения нынешнего сезона.
У менеджмента после общения с тренером сложилось мнение, что пора искать нового наставника, хотя испанец сейчас публично не будет говорить о своем уходе, чтобы не мешать команде, которая только набрала хороший ход.
Сообщается, что Манчестер Сити уже составляет список возможных кандидатов на замену, а первым идет тренер Челси Энцо Мареска, который работал в клубе и был помощником Гвардиолы.
Контракт Гвардиолы истекает летом 2027 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер вывел команду на поле в статусе капитана
Наталья Кроль (Прищепа) объяснила позицию спортсменов по важному вопросу