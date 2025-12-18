Ман Сити считает, что Гвардиола покидает команду. Выбрали нового тренера

По информации авторитетного ресурса The Athletic, у руководства Манчестер Сити возникло ощущение, что наставник Жузеп Гвардиола покинет команду после завершения нынешнего сезона.

У менеджмента после общения с тренером сложилось мнение, что пора искать нового наставника, хотя испанец сейчас публично не будет говорить о своем уходе, чтобы не мешать команде, которая только набрала хороший ход.

Сообщается, что Манчестер Сити уже составляет список возможных кандидатов на замену, а первым идет тренер Челси Энцо Мареска, который работал в клубе и был помощником Гвардиолы.

Контракт Гвардиолы истекает летом 2027 года.