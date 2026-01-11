Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Определена первая соперница Ястремской на турнире WTA 500 в Аделаиде
WTA
Определена первая соперница Ястремской на турнире WTA 500 в Аделаиде

В 1/16 финала турнира Даяна поборется против Сораны Кырсти

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/16 финала Даяна сыграет против представительницы Румынии Сораны Кырсти (WTA 41), которая прошла квалификацию.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Кырстя в отборе к пятисотнику одолела Ульрикке Эйкери [6:3, 6:3] и Камиллу Рахимову [7:6, 6:3].

Ястремская ранее играла против Кырсти только один раз. В 2022 году Даяна справилась с Сораной в полуфинале соревнований WTA 250 в Лионе.

Если Ястремская сумеет пройти Кырсти, то во втором круге Аделаиды поборется либо с Дианой Шнайдер, либо с Лейлой Фернандес.

Матчи основной сетки пятисотника в Аделаиде пройдут с 12 по 17 января.

Даяна Ястремская Сорана Кырстя WTA Аделаида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
