Определена первая соперница Ястремской на турнире WTA 500 в Аделаиде
В 1/16 финала турнира Даяна поборется против Сораны Кырсти
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
В 1/16 финала Даяна сыграет против представительницы Румынии Сораны Кырсти (WTA 41), которая прошла квалификацию.
Кырстя в отборе к пятисотнику одолела Ульрикке Эйкери [6:3, 6:3] и Камиллу Рахимову [7:6, 6:3].
Ястремская ранее играла против Кырсти только один раз. В 2022 году Даяна справилась с Сораной в полуфинале соревнований WTA 250 в Лионе.
Если Ястремская сумеет пройти Кырсти, то во втором круге Аделаиды поборется либо с Дианой Шнайдер, либо с Лейлой Фернандес.
Матчи основной сетки пятисотника в Аделаиде пройдут с 12 по 17 января.
