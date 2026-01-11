Костюк снялась с турнира в Аделаиде. Пятисотник также пропустит Пегула
Марта и Джессика пропустят соревнования в Австралии из-за изменений в расписании
Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) на следующей неделе.
Украинка пропустит соревнований из-за изменений в расписании. Ее следующим турниром будет Australian Open, который стартует 18 января.
По той же причине пятисотник в Аделаиде пропустит шестая ракетка мира Джессика Пегула, которая была посеяна под первым номером.
Марту и Джессику в основной сетке Аделаиды заменили лаки-лузеры Мария Боузкова и Анастасия Потапова.
Костюк и Пегула на этой неделе выступали на соревнованиях WTA 500 в Брисбен, где провели очное противостояние в 1/2 финала. Марта одержала победу со счетом 6:0, 6:3, а затем в финале уступила Арине Соболенко.
Украину в одиночном разряде Аделаиды будет представлять только Даяна Ястремская.
Jessica Pegula and Marta Kostyuk have withdrawn from the Adelaide International due to scheduling changes.— Adelaide International (@AdelaideTennis) January 11, 2026
