Костюк снялась с турнира в Аделаиде. Пятисотник также пропустит Пегула

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) на следующей неделе.

Украинка пропустит соревнований из-за изменений в расписании. Ее следующим турниром будет Australian Open, который стартует 18 января.

По той же причине пятисотник в Аделаиде пропустит шестая ракетка мира Джессика Пегула, которая была посеяна под первым номером.

Марту и Джессику в основной сетке Аделаиды заменили лаки-лузеры Мария Боузкова и Анастасия Потапова.

Костюк и Пегула на этой неделе выступали на соревнованиях WTA 500 в Брисбен, где провели очное противостояние в 1/2 финала. Марта одержала победу со счетом 6:0, 6:3, а затем в финале уступила Арине Соболенко.

Украину в одиночном разряде Аделаиды будет представлять только Даяна Ястремская.