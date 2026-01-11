Кроваво-золотых не остановить. Сенсационный лидер Лиги 1 забил три в Кубке

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Франции
Сошо
11.01.2026 15:00 – FT 0 : 3
Ланс
Франция
11 января 2026, 17:59 | Обновлено 11 января 2026, 18:07
В 1/16 финала Кубка Франции Ланс на выезде разгромил Сошо со счетом 3:0

Getty Images/Global Images Ukraine

11 января 2026 года состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции.

На арене Стад Огюст Бональ в Монбельяре Ланс одержал разгромную победу над Сошо со счетом 3:0.

В первом тайме на 22-й минуте забил Одсон Эдуар. В конце второй половины игры команда из Ланса забила еще дважды. Сначала отличился Матье Юдоль, а финальный счет для кроваво-золотых установил Абдалла Сима.

Ланс, являющийся сенсационным лидером Лиги 1 (40 очков против 39 у ПСЖ), вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Кубок Франции. 1/16 финала, 11 января 2026

Сошо – Ланс – 0:3

Голы: Одсонн Эдуар, 22, Матье Юдоль, 87, Абдалла Сима, 89

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

