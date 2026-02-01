ВИДЕО. Парад голов: как прошли матчи игрового дня в Португалии
В последний день января прошли три поединка 20-го тура местной лиги
В субботу, 31 января, были проведены три поединка в рамках 20-го тура чемпионата Португалии.
«Санта-Клара» и «Эшторил» устроили футбольное шоу, забив на двоих шесть мячей. Более результативно сыграли футболисты «Эшторила», которым удалось одержать победу со счетом 4:2.
«Арока» сохранила свои ворота в неприкосновенности в матче против «Риу Аве» и разгромила соперника на выезде (3:0).
Лишь поединок между клубами «Алверка» и «Эштрела Амадора» завершился без победителя – 1:1.
Чемпионат Португалии. 20-й тур, 31 января
«Санта-Клара» – «Эшторил» – 2:4
Голы: Диогу Калилла, 52, Габриэл Силва, 65 – Беграуи, 33 (пен.), 88 (пен.), Маркес Мендеш, 40, Гитан, 74
«Риу Аве» – «Ароука» – 0:3
Голы: Тиагу Эшгаю, 44, Мартинес, 54, Ли, 66
«Алверка» – «Эштрела Амадора» – 1:1
Голы: Гарсия, 87 – ван Гойдонк, 81 (пен.)
События матча
