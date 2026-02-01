Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Парад голов: как прошли матчи игрового дня в Португалии
Чемпионат Португалии
Алверка
31.01.2026 22:30 – FT 1 : 1
Эштрела Амадора
Португалия
01 февраля 2026, 02:03 | Обновлено 01 февраля 2026, 02:04
17
0

ВИДЕО. Парад голов: как прошли матчи игрового дня в Португалии

В последний день января прошли три поединка 20-го тура местной лиги

ФК Ароука

В субботу, 31 января, были проведены три поединка в рамках 20-го тура чемпионата Португалии.

«Санта-Клара» и «Эшторил» устроили футбольное шоу, забив на двоих шесть мячей. Более результативно сыграли футболисты «Эшторила», которым удалось одержать победу со счетом 4:2.

«Арока» сохранила свои ворота в неприкосновенности в матче против «Риу Аве» и разгромила соперника на выезде (3:0).

Лишь поединок между клубами «Алверка» и «Эштрела Амадора» завершился без победителя – 1:1.

Чемпионат Португалии. 20-й тур, 31 января

«Санта-Клара» – «Эшторил» – 2:4

Голы: Диогу Калилла, 52, Габриэл Силва, 65 – Беграуи, 33 (пен.), 88 (пен.), Маркес Мендеш, 40, Гитан, 74

«Риу Аве» – «Ароука» – 0:3

Голы: Тиагу Эшгаю, 44, Мартинес, 54, Ли, 66

«Алверка» – «Эштрела Амадора» – 1:1

Голы: Гарсия, 87 – ван Гойдонк, 81 (пен.)

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Fabricio Garcia (Алверка), асcист Линкольн.
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Сидней ван Хойдонк (Эштрела Амадора).
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
