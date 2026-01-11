6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го

С наступлением 2026-го у ряда известных футболистов по всей планете традиционно для такой поры года наступили существенные перемены в контрактных вопросах. Те, кто заблаговременно не подписал со своими нынешними клубами новые трудовые соглашения, а имеет договора со сроком действия до лета, отныне являются обладателями так называемых незащищенных контрактов. Иными словами, уже сейчас любой заинтересованный в услугах таких футболистов клуб может вести с ними переговоры и договариваться об условиях сотрудничества, начиная с сезона-2026/27 и переходе игрока на правах свободного агента.

Кто же из украинских футболистов встретил новый год в таком статусе и ныне имеет незащищенный контракт на руках? Предлагаем поговорить о шести игроках, которые на портале Transfermarkt являются самыми дорогими в аспекте оценочной стоимости, а также имеют украинский паспорт и контракт со своим клубом до лета 2026 года…

5-6. Евгений Чеберко

Возраст: 27 лет

Клуб: «Коламбус Крю»

Стоимость на Transfermarkt: 1,5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии «Днепра» и экс-центрбек «Зари» Евгений Чеберко еще с 2020 года выступает за пределами Украины. Сперва он за 300 тысяч евро перешел из луганского клуба в австрийский ЛАСК, впоследствии был приобретен хорватским «Осиеком» уже за 800 тысяч евро, а летом 2023-го стал полноправным игроком американского «Коламбус Крю», который отдал за украинского легионера 1 миллион евро.

С «Коламбусом» Чеберко уже успел стать чемпионом MLS в 2023 году, а также обладателем Кубка Лиг в 2024-м, став одной из ключевых фигур не только для своей команды, но и для всего дивизиона в целом. Последний тезис подтверждается статистикой: по итогам сезона-2025 в MLS Чеберко стал седьмым в лиге по среднематчевому числу выполненных передач (68,43 – данные Wyscout). Это является яркой цифровой иллюстрацией того, насколько от игры Евгения для «Коламбус Крю» зависит как минимум такой важный компонент как выход из обороны в атаку.

Всего за «Коламбус Крю» Чеберко провел 87 официальных матчей и отличился 1 забитым мячом. Его контракт с американским клубом действует до 30 июня, однако содержит опцию пролонгации до конца сезона, который в MLS, напомним, совпадает с завершением календарного года. Поэтому существует очень высокая вероятность, что как минимум весь 2026-й Евгений точно отыграет за свою нынешнюю команду.

5-6. Владислав Кочергин

Возраст: 29 лет

Клуб: «Ракув»

Стоимость на Transfermarkt: 1,5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Кочергин, как и Чеберко, перед тем, как оказаться за границей прошел в Украине путь от академии «Днепра» до основной команды «Зари». Из стана луганчан в марте 2022 года, уже после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, Кочергин уехал в польский «Ракув» на правах свободного агента. Перед тем у хавбека случился конфликт с руководством «Зари», основанный на фактическом нежелании Владислава продлевать контракт. За это полузащитник был сослан в дубль, но в марте 2022-го «Заря» все-таки проявила добрую волю и согласилась на немедленный отъезд Кочергина в «Ракув».

В Польше Кочергин успел выиграть с «Ракувом» Суперкубок, а в 2023-м стал чемпионом страны. Три последних полных сезона Владислав являлся ключевой фигурой для «Ракува», неизменно проводя по 30+ матчей в местной Экстракласе и имея на своем счету порядка 10 результативных действий в каждом из розыгрышей.

В марте минувшего года Кочергин продлил контракт с «Ракувом» до лета 2026-го, а уже через несколько месяцев получил тяжелейшую травму – повредил крестообразные связки колена. Как итог: в текущем сезоне Влад не сыграл ни одного матча за «Ракув», и пока неизвестно, когда именно он сможет вернуться в строй. Учитывая этот фактор, а также то, что в конце апреля украинец отпразднует 30-летие, далеко не факт, что в польском клубе согласятся пойти на условия Кочергина и выразят готовность продлить с ним сотрудничество.

4. Богдан Михайличенко

Возраст: 28 лет

Клуб: «Полесье»

Стоимость на Transfermarkt: 2,5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Левый фулбек Богдан Михайличенко, имеющий на своем счету 13 матчей за национальную сборную Украины, выступает за «Полесье» с января 2024 года. Именно тогда его контракт у загребского «Динамо» был выкуплен житомирским клубом за весьма скромные 200 тысяч евро.

С тех пор Михайличенко является ключевой фигурой для первой команды «Полесья», стабильно получая игровую практику как ранее у Имада Ашура, так и ныне у Руслана Ротаня.

Впрочем, прямо сейчас вопрос будущего Михайличенко выглядит крайне туманным. Контракт с «Полесьем» у фулбека действует до 30 июня и о подписании нового договора стороны пока договориться не могут. По слухам, «волки» стремятся существенно сократить всерьез раздутую в первой команде зарплатную ведомость, однако далеко не все футболисты выражают согласие пойти на снижение окладов. Не исключено даже, что текущей зимой «Полесье» попробует продать Михайличенко, чтобы не потерять весьма ценного исполнителя абсолютно бесплатно…

2-3. Владислав Кабаев

Возраст: 30 лет

Клуб: «Динамо»

Стоимость на Transfermarkt: 3 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии «Черноморца» Владислав Кабаев выступает за «Динамо» с лета 2022 года. Именно тогда его за 1,2 миллиона евро приобрели из «Зари», где вингер был на хорошем счету и выделялся отличными ассистентскими функциями на поле. С киевлянами Владу удалось выиграть чемпионство в УПЛ по итогам минувшего сезона, однако в текущем дела у Кабаева, как и в целом у «бело-синих», обстоят не столь радужно.

На зимнюю паузу Кабаев пошел с 12 матчами в чемпионате и лишь 1 результативной передачей в активе. Это явно не та статистика, которая способна вынудить боссов «Динамо» оперативно работать над вопросом пролонгации трудового соглашения с Кабаевым, по причине чего абсолютно не удивляют слухи, говорящие о том, что киевский клуб предпочтет подождать до лета, чтобы оценить целесообразность дальнейшего пребывания вингера в его рядах.

Также в СМИ встречаются данные, говорящие о наличии у «Динамо» односторонней опции продления контракта Кабаева еще на 12 месяцев, но даже если таковая в действительности имеется, пока о ее активации дело не идет. Оно и понятно: хавбек деградирует, что подтверждается и статистикой – например, в минувшем сезоне Кабаев делал в УПЛ в среднем по 5,1 обводок за матч (61% успешных), а в нынешнем оказывается способным лишь на 2,8 таких действий (57% успешных).

2-3. Алексей Гуцуляк

Возраст: 28 лет

Клуб: «Полесье»

Стоимость на Transfermarkt: 3 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк выступает за «Полесье» с лета 2024 года. В минувшем сезоне этот футболист был безоговорочно ключевой фигурой для «волков», имея отличную статистику в УПЛ (11 голов и 4 ассиста в 29 матчах), однако текущий чемпионат пока складывается для Гуцуляка не лучшим образом. Вингер имеет в активе 5 результативных действий (3 гола и 2 ассиста) в 13 матчах, однако тремя из них отметился в игре с «Карпатами» (3:2), буквально перед самым уходом УПЛ на зимнюю паузу.

Вероятно, то качество футбола и результативность, которые показывает Гуцуляк сейчас, и заставили руководство «Полесья» подумать над целесообразностью и дальше платить Алексею такую зарплату, которую он имеет сейчас. Контракт вингера с «волками» действует до 30 июня и, по данным Transfermarkt, содержит опцию пролонгации еще на два года, однако последняя может быть активирована только при взаимном на то согласии сторон.

А с последним аспектом и произошла «загвоздка», так как «Полесье», по слухам, хотело бы пролонгировать Гуцуляка с понижением уровня оклада футболиста. По этой причине Алексей, как и Богдан Михайличенко, может покинуть Житомир уже в начале 2026-го. Интерес к нему на рынке есть, а для «Полесья» было бы непозволительной роскошью потерять игрока такого уровня абсолютно бесплатно, если договориться о новом контракте с Алексеем так и не удастся…

1. Виталий Миколенко

Возраст: 26 лет

Клуб: «Эвертон»

Стоимость на Transfermarkt: 25 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Самым дорогим, причем с огромным отрывом, украинским футболистом с незащищенным контрактом по состоянию на текущий момент является 26-летний левый фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко. Ключевой фланговый защитник сборной Украины (51 матч, 1 гол) выступает за «ирисок» с января 2022 года, когда его за 23,5 миллиона евро подписали из «Динамо».

За четыре года, которые прошли с момента переезда Миколенко в Ливерпуль, наш соотечественник провел 142 матча за «ирисок» (4 гола, 3 ассиста). Это уже больше, чем Виталий ранее наиграл в составе «Динамо» (132 поединка). Впрочем, ничего выиграть в Англии в футболке «Эвертона» у Миколенко пока так и не удалось.

Да и в вопросе будущего перед Миколенко пока куда больше тумана, нежели прояснений. Целый ряд экспертов в Британии советуют «Эвертону» не продлевать контракт с украинцем, хотя тот является для «ирисок» ключевой фигурой вот уже четвертый полный сезон кряду. Миколенко действительно не может похвастаться значительным числом результативных действий, на что в современном футболе все чаще обращают внимание, когда речь заходит об оценке работы флангового защитника, но… С другой стороны, в этом «Эвертоне» вообще не так уж и много по-настоящему ярких исполнителей, которые бы выглядели на голову лучше нашего соотечественника. В любом случае, каким бы не оказался вердикт боссов «ирисок» в отношении нового контракта для Миколенко, а без клуба летом Виталий точно не останется. Например, «Галатасарай», ныне весьма успешный клуб в Турции и участник основного этапа Лиги чемпионов, по слухам, уже зондирует почву на предмет пре-контракта с Миколенко…

P.S. Среди украинских футболистов, оцениваемых на Transfermarkt дороже 1,5 миллионов евро, выделяется также дуэт из «Шахтера» – Ефим Конопля и Дмитрий Крыськив, а также хавбек «Динамо» Николай Шапаренко. Впрочем, формально их контракты все еще не являются незащищенными, так как у первого и третьего они действуют до 30 сентября, а у второго – до 31 декабря нынешнего года.