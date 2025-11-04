Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ротань готов зимой потерять двух игроков сборной Украины
Украина. Премьер лига
Ротань готов зимой потерять двух игроков сборной Украины

Михайличенко и Гуцуляк могут покинуть клуб

Ротань готов зимой потерять двух игроков сборной Украины
ФК Полесья. Алексей Гуцуляк

Зимой «Полесье» может продать двух игроков сборной Украины – Богдана Михайличенко и Алексея Гуцуляка.

По информации источников, клуб предложил футболистам новые контракты на сниженных финансовых условиях, что не устроило обоих игроков – они пока не подписали соглашения. Сообщается, что «Полесье» не хочет терять их бесплатно и готово рассмотреть вариант продажи уже в зимнее трансферное окно, чтобы получить хотя бы определенную компенсацию.

Ранее наставник житомирского «Полесья» Руслан Ротань объяснил, почему в клубе много представителей, связанных с киевским «Динамо».

чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Богдан Михайличенко
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
