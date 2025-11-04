Ротань готов зимой потерять двух игроков сборной Украины

Зимой «Полесье» может продать двух игроков сборной Украины – Богдана Михайличенко и Алексея Гуцуляка.

По информации источников, клуб предложил футболистам новые контракты на сниженных финансовых условиях, что не устроило обоих игроков – они пока не подписали соглашения. Сообщается, что «Полесье» не хочет терять их бесплатно и готово рассмотреть вариант продажи уже в зимнее трансферное окно, чтобы получить хотя бы определенную компенсацию.

Ранее наставник житомирского «Полесья» Руслан Ротань объяснил, почему в клубе много представителей, связанных с киевским «Динамо».