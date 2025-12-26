Будет ли ореол у Эспаньола?

…Предковидный конец 2010-х. Барселона. Бульвар Рамбла. Неторопливо прогуливаемся с семьей, заглядывая в многочисленные магазинчики. Не обошли вниманием и фан-шоп мадридского «Реала», который расположился прямо здесь, среди туристических толп и привлекает пилигримистый люд ярким лого Королевского клуба. На сувенирных развалах вдоль бульвара замечаю шарфы испанских футбольных клубов. Поскольку имею уже дома шарфовое богатство грандов Примеры и привержен тому, чтобы покупать соответствующую продукцию в городах дислокации клубов, спрашиваю шарф ФК «Эспаньол» – тоже Королевского клуба, но дислоцированного вдали от Мадрида. К моему удивлению, несложный вроде вопрос ставит в тупик торговцев сувенирным товаром. Они переспрашивают, потом переглядываются (мол, попался чудак, который спрашивает шарф не «Барсы», а Бог знает кого) и советуют обратиться к коллегам, которые расположились на том же бульваре 200-ми метрами ниже. Но там картина повторяется с точностью до слова. Еще немного таких переглядываний торговцев, и, в конце концов, я нашел искомое! Однако это было не очень-то простой задачей. Даже не припоминаю подобного примера сложности поиска шарфа какого-либо местного клуба где-нибудь.

Но, тем не менее, есть в Барселоне и такая команда. И в этом сезоне она таки радует свою инчаду. «Попугаи» забивают немного (ну, не рок-н-ролльный у них футбол, чего уж там!) и не имеют в составе ярко выраженного бомбардира, однако команда берет свое благодаря грамотно построенной обороне. 7 матчей Ла Лиги на ноль, как, собственно, и 5 побед подряд в последних турах – не шутки! И, конечно, мастерство голкипера играет здесь не последнюю роль. Без малого 34-летний серб Марко Дмитрович по среднемесячным оценкам от sofascore.com ни разу не пересек в низовом направлении отметку в 7 баллов. Каждый раз у него больше! Запомнился мне эпизод из выездного матча в середине декабря против «Хетафе». Хозяева проигрывали и отчаянно пытались сравнять счет. Уже в компенсированное время Дмитровичу пришлось проявить все свое мастерство, чтобы справиться с опасным ударом игрока пристоличной команды. И, отразив выстрел, Марко запутался в сетке собственных ворот. «Попугай попал в ловушку», как издевались над красноречивым фото болельщики недружественных «Эспаньолу» команд. Но дело в том, что эта ловушка обманчива, ведь Дмитрович быстро выбрался из нее и полным сил и решимости приступил к руководству обороной при стандарте у своих ворот. «Вратарь может оказаться в наших воротах, мяч – нет», – это уже отвечало эспаньольское фанатье оппонентам впоследствии. А в минувший понедельник в непростом выездном поединке с «Атлетиком» Дмитрович совершил несколько замечательных сейвов (а в общей сложности их в той игре накопилось 6). Особенно отмечу сейв, сделанный ногой на 11-й минуте, и тот, что имел место в уже компенсированное во 2-м тайме время: не самый сложный удар, но, принимая во внимание 90+1 минуту, сейв воистину судьбоносный. Старания серба оценил и sofascore.com, выставив голкиперу «перикитос» восьмерку. Может, и давно уже прошли те времена, когда рыночная стоимость Дмитровича достигала 12 млн евро, а он играл за свою национальную сборную. Однако опыт, чувство позиции и жажда борьбы до сих пор при нем. И это – весомые висты и для «Эспаньола» в целом.

Защитник Карлос Ромеро входит в лидеры Примеры по количеству выигранных единоборств и по количеству перехватов. В то же время добросовестно работает не только на разрушение. В октябрьском домашнем матче против «Эльче» Карлос забил победный гол в начале 2-го тайма: находясь под острым углом, он точно пробил левой в ближний угол, найдя просвет между вратарем и штангой. Ну, а во время предрождественского выезда в Бильбао Ромеро просто феерил, став MVP матча. В его активе – отличный гол сумасшедшим дальним ударом, а также практически все выигранные единоборства.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Ромеро

190-сантиметровый уругвайский центрдеф Леандро Кабрера точным ударом головой принес победу своей нынешней команде – «Эспаньолу» – над своей бывшей командой – «Хетафе». Меня особенно поразило то, что стандарту, с которого, собственно, и забил уругваец, предшествовал голевой момент Кабреры, когда он также головой в высоком прыжке мог отличиться. Моменты-дубликаты у одного игрока в течение минуты! А Кабрера пристыдил защитников своей бывшей команды, что, мол, не отреагировали на голевой момент-предупреждение и после этого пренебрегли плотной опекой недавнего (относительно, конечно, ведь добрых полдесятка лет прошло с тех пор, как Леандро покинул «Хетафе») товарища по команде. Вот и имеют! Помимо умелой игры на 2-м этаже, Кабрера отличается и незаурядной точностью лонгболлов: таковых у него в среднем 3 за матч!

Полузащитник Эду Эспозито является лучшим игроком «Эспаньола» по оценкам sofascore.com. Впрочем, не скажу, что его игра стабильна. В отличие от Дмитровича, Эду чередует более удачные игры с менее успешными. Однако, что интересно, не допускает полных провалов и в то же время не достигает заоблачных высот. Объем работы выполняет огромный. Сезонная тепловая карта изобилует красно-коричневым множеством на разных флангах и в центре поля. Эду – везде! По количеству ключевых пасов в Примере он уступает разве что мадридским звездам Килиану Мбаппе и Арде Гюлеру, по количеству созданных опасных моментов для взятия ворот уверенно держится среди ведущей десятки игроков Примеры. Ну, и Эду является безоговорочным лидером «перикитос» по количеству ассистов.

Форвард Пере Милья забивает несколько больше партнеров по команде, а по количеству ключевых передач уступает только Эду. Впрочем, мне Пере запомнился, как это ни парадоксально, не голами, а неиспользованным моментом. В игре против «Эльче» в одном из эпизодов Милья, находясь чуть ли не на линии вратарской площадки спиной к воротам, принял решение бить пяткой. И претворяя этот замысел в жизнь, умудрился даже поднять мяч! Кипер гостей среагировал, однако нестандартность игрового мышления и умение быстро сориентироваться в непростой ситуации Пере засвидетельствовал.

Конечно, когда ты возглавляешь команду, занимающую 5-е место, в то же время имея лишь 12-й состав по стоимости, то это свидетельствует о твоих хороших тренерских качествах. Без малого 47-летний Маноло Гонсалес эффективно расставляет игроков по схеме 4–2–3–1 и умеет хорошо организовать оборону. Конечно, разница мячей +5 не к лицу команде, которая находится в первой пятерке. Но разве эспаньольская инчада будет что-то иметь против, если их любимцы, даже имея такую ​​разницу забитых и пропущенных мячей (да даже отрицательную, черт с ним!), выйдут в Лигу чемпионов? Вылет из Копа дель Рей? Для уверенного шествия по чемпионату это, скорее, плюс, чем минус.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маноло Гонсалес

«Наберем 40 очков, и можно задуматься о большем», – скромность в стане «Эспаньола» пока превалирует: мол, указанное количество очков обезопасит от неприятностей. Но, может, хватит стыдиться своей силы? Это в сезоне-2022/23 (вроде и не в седую древность!) «Эспаньол» выглядел абсолютно безнадежно, находясь в безвыходном положении, занял в итоге предпоследнее место, регулярно пропуская по 3–4 гола от соперников по Примере. Впрочем, очищение Сегундой пошло барселонскому клубу на пользу. И имеем сейчас то, что действительно имеем!

Немало обозревателей на Пиренеях связывают уверенную поступь бланки-азулес в этом сезоне со сменой владельца. Да, после едва ли не 10-летия под руководством китайских бизнесменов в уходящем году «Эспаньол» перешел в собственность американца Алана Пейса (в прессе отмечалось, что он стал мажоритарным акционером клуба, уплатив ни много, ни мало 130 млн евро). В предисловии, так сказать, к новой странице в истории «перикитос» Пейс подчеркивал: «С нетерпением жду момента, когда стану частью этого невероятного клуба». Кроме того, 57-летний владелец группы Velocity Sports Limited, а также английского клуба «Бернли» накануне старта нового сезона искренне поблагодарил болельщиков «Эспаньола» за теплоту, которую те проявили к новому руководителю клуба. В биографических сведениях о Пейсе часто подчеркивают, что уроженец Калифорнии открыл для себя футбол во время посещения Олимпиады-1992 в Барселоне и в частности визита на стадион «Ноу Камп». Как бы то ни было, но, в отличие от своего китайского предшественника Чена Яньшена (является президентом компании, производящей игрушки и видеоигры, может, сфера его деятельности и повлияла на отношение к футбольному клубу как к этакой игрушечке?), который практически никогда не взаимодействовал с болельщиками, Алан сразу пошел на контакт и заручился поддержкой и симпатией инчады. И совсем не исключаю того, что эта история будет куда более продолжительной, чем китайская глава. Звездно-полосатый рейс стартовал!

Вкусит ли, наконец, «Эспаньол» жирную кость Лиги чемпионов? Уверенности в этом у меня нет, однако ход этого сезона, по крайней мере, зажигает огонек надежды в сердцах болельщиков «перикитос». Искренне желаю им, чтобы тот огонек не угасал до конца сезона и превратился по его окончании в пламя предвкушения огромного футбольного праздника на «Корнелья-Эль Прат»!

В свое время на клубном стадионе «попугаев» «Саррия» (он был снесен в 1997 г.) состоялся едва ли не самый яркий матч в истории мундиалей – Италия – Бразилия (собственно, много ли вы знаете игр в истории футбола, которым была посвящена отдельная большая книга, как вот 512-страничный труд итальянского литератора Пьеро Треллини «Матч»!), когда Паоло Росси сотоварищи заставили капитулировать звездную команду Теле Сантаны. Тогда еще многие сожалели, что игра состоялась на 44-тысячной видавшей виды «Саррии», а не на величественном 120-тысячном «Ноу Камп». Может, и многовато в этом мистики, но подъем «Эспаньола» в середине 1980-х (3-е место в Примере и выход в финал Кубка УЕФА) я бы связывал в том числе и с магией той игры. Во всяком случае, игроки «перикитос» 1980-х об этом говорили всерьез. К сожалению, теперь больших матчей на «Корнелье-Эль Прат» немного, однако нынешнему «Эспаньолу» вполне по силам это исправить!

2026 год начнется для бланки-азулес с дерби на родном стадионе. Не скажу, что этот матч станет определяющим для дальнейшего турнирного хода «Эспаньола». Однако это, безусловно, больше, чем просто матч. Ведь в соперниках – куда более успешные земляки из «больше, чем клуба» (слоган у оппонентов, конечно, беспроигрышный). Впрочем, и у «перикитос» вполне могут найтись свои аргументы. Во всяком случае, вынашивать амбициозные планы на грядущее противостояние с «Барсой» бело-синие начинают еще во время празднования Рождества. А в ореоле победителей барселонского дерби и на зону Лиги чемпионов посягать легче, не правда ли?

Алексей РЫЖКОВ