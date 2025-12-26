Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?

Очередной тур из известного цикла Boxing Day в АПЛ стартует 26 декабря. Ничего удивительного, ведь в новой истории Премьер Лиги никогда не было игр 25-го, хотя часто планировали их провести именно на Рождество. Днем раньше или позже – никакой разницы нету, ведь все равно будет интересный и зрелищный футбол, а это главное! Возвращается игра в пятницу и противостояние явно заслуживает стать матчем тура: «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл». Основная часть игр пройдет в субботу, а в воскресенье останется узнать результаты еще двух матчей. Дальше 3 дня отдыха и погнали во вторую часть сезона. За это дополнительно стоит любить АПЛ еще больше!

26.12. 22:00. «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Тотал угловых больше 10.5 за 1.90

26 декабря в 22:00 стартует 18-й тур игрой на «Олд Траффорд». Рассудит МЮ и «Ньюкасл» Энтони Тэйлор.

«Манчестер Юнайтед» после четырех матчей без поражений уступил «Астон Вилле» и в принципе винить манкунинцев не за что. «Вилланы» очень хороши и уверенно реализовывают даже минимум моментов, Шешко и Зиркзее продолжают свой путь к званию «Худшие трансферы», а вот отсутствие Мбеумо все же сказывается на игре. Рубен Аморим отметил, что Брайан важен, но сможет его заменить, однако на поле было иначе и роль связного между линиями не удалось выполнить никому. К слову, Мбеумо на Кубке Африки уже успел отдать голевую передачу, как и Мазрауи, тоже покинувший «Красных дьяволов» из-за участия в турнире. Амад Диалло гол забил – максимальная эффективность! Жизь вне МЮ все же получше? Об этом скоро в новом материале. Помимо потерь этих двух игроков, травму бедра получил Бруну Фернандеш и вот это очень большая проблема. Также не сыграют: Де Лигт и Майну.

«Ньюкасл» не страдает от Кубка Африки, ведь отбился от звонков представителей сборной ДР Конго насчет Йоана Висса, отметив, что форвард травмирован и все тут, никуда не поедет. Еще и не начался КАН-2025, как конголезец получил 16 минут в игре с «Саандерлендом», забил гол «Фулхэму» в Кубке, да и в АПЛ тоже в прошлом туре вышел на поле, хоть и ненадолго – волшебство? Как бы там не было, здоровья игроку и пусть играет побольше. В лазарете «Сорок» пребывают все те, кто и был, потому в очередной раз о них писать нет смысла. Стоит лишь отметить, что очень страдает линия защиты, где «в живых» остались: Холл и Тиав, а Шер такое чувство не отошел от повреждения головы, полученное еще в сентябре. Эдди Хау будет экспериментировать, скорее всего сделав ставку на мощный центр поля и быстрых Элангу с Висса. «Столб» в нападении Ник Вольтемаде и это не обсуждается.

Как не странно, но больше все верят в «Манчестер Юнайтед»: 2.54 против 2.66 «Ньюкасла» на победу. Проблемы с составом есть у обеих команд, хотя ТБ2.5 (1.62) должны пробивать. Можно и на ТБ10.5 по угловым поставить, ведь обе команды исполняют их предостаточно.

Getty Images/Global Images Ukraine

27.12. 14:30. «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити». Победа Ман Сити за 1.55

Матч состоится на «Сити Граунд» 27 декабря в 14:30. Судья Роберт Джонс готов раздавать желтые, хотя обе команды особо не грубят на матчах.

«Ноттингем Форест» уже 9 игр не играет вничью и за этот период только трижды проиграл. Весьма неплохая статистика, учитывая бездарный старт сезона. «Лесники» потихоньку выбираются из кризиса, но к стабильности еще достаточно далеко. Шон Дайч знает, что делает, особенно когда с составом нет проблем. Еще бы Крис Вуд восстановился – тогда можно думать о более сильной игре. Впрочем, тренеру стоило бы поверить в других игроков, которые практически без дела и не получают должного внимания: Калимуэндо и Хатчинсону. Дилан Баква и Дуглас Луис восстановились после травм и готовы играть, как и Тайво Авонийи. Да и беседу с Жезусом и Ндойе надо провести, ведь на двоих забили 2 гола, причем за 1800+ сыгранных минут. Зинченко тоже не радует и несчастлив в клубе. В целом, «Ноттингем Форест» забил 17 голов за 17 матчей и 4 мяча за последние 5 матчей. Что интересно, нестабильность «Лесников» пугает фанатов: «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» разнесли по 3:0, а против большинства команд уровнем ниже не смогли забить ни единого. Это пока фишка «Ноттингем Форест»: аж 9 матчей из 17 они не забивали вообще ни гола! Подобное надо исправлять, да еще и побыстрее.

Правда явно не в игре с «Манчестер Сити». «Горожане» после фееричных 3:2 и 5:4 явно получили от Пепа Гвардиолы и с тех пор пропустили лишь от «Реала» в Лиге чемпионов. В остальных турнирах 4 матча без пропущенных, при 11 забитых – отличный ход набрала команда, не на радость для Джанлуиджи Доннаруммы. Шутка конечно, но вратарь изрядно мерзнет, пока его партнеры наслаждаются игрой. Особенно это удается Эрлингу Холанду, у которого уже 19 голов и соответственно это уже 104-й в АПЛ. Ему понадобилось всего 114 игр, чтобы преодолеть достижение Криштиану Роналду, который забил 103 в 236 матчах. Норвежец продолжает ставить рекорд за рекордом, а «Горожане» уже вплотную подобрались к лидеру и только ждут осечки «Арсенала», чтобы занять первую позицию.

«Манчестер Сити» явный фаворит и забрать победу за 1.55 сам Бог велел. Правда решать в индивидуальном порядке, а то футбол он непредсказуем. Очень интересно смотрится ставка на «Обе команды забьют – нет» – «МанСити» надо постараться, чтобы пропустить от не самой эффективной атаки «Ноттингем Форест».

Getty Images/Global Images Ukraine

27.12. 17:00. «Бернли» – «Эвертон». Тотал меньше 2.5 за 1.66

Игра пройдет на «Терф Мур» в 17:00, а за порядок отвечает Крэйг Поусон.

«Бернли» продолжает двигаться на пути к любимому Чемпионшипу, играя крайне бездарно в 8 матчах подряд без побед. Ничью скатали с «Борнмутом» и это уже неплохо, но на турнирной таблице это не отобразилось: предпоследнее место со статистикой 19-34. Важно отметить, что «Бернли» забили больше, чем «Эвертон», а разница между ними 9 позиций. В 18 туре не сыграют: Амдуни, Бейер, Меджбри и отбывшие в сборные Фостер с Туанзебе. Заболел Эстеве, хотя он еще и может появиться на поле. Скотту Паркеру скорее всего не желают портить праздники, потому стоит ждать его отставки уже в 2026. Игры ведь нет никакой – может это проклятие «Бернли»: в Чемпионшипе играют, как супергерои, а в АПЛ не идет?

«Эвертон» настигла буря в виде непростых соперников и справляется пока команда не очень. Как и «Ноттингем Форест», почему-то «Ириски» привыкли не забивать в проигранных матчах и не пропускают в выигранных. Вот и последние 4 игры говорят об этом, хотя это просто статистика и не более. Команда точно может получше, ведь нынешняя статистика ни туда, ни сюда: 18 забили и 20 пропустили. В стиле Дэвида Мойеса – нестабильная-стабильность. В нападении забивал Илиман Ндиайе, но уехал в сборную вместе с Идрисса Гуйе: серьезная потеря для «Эвертона», учитывая застой Бету и Барри. Еще одна проблема – травма Кирнана Дьюсбери-Холла. Англичанин в этом сезоне хорош, потому основной состав и сразу минус три игрока: так себе перспектива, особенно в период Boxing Day.

Фаворитом считается «Эвертон» (победа за 2.0), но здесь скорее всего будет 0:0 или около того. Обе команды мало забивают, в защите так себе и так как поочередно выдают нулевые матчи не в свою пользу, потому все и верят в ТМ2.5 за 1.66.

27.12. 17:00. «Арсенал» – «Брайтон». Тотал желтых карточек больше 3.5 за 1.80

Матч состоится на «Эмирейтс» в субботу, в 17:00. Судить будет Джон Брукс, который любит порядок, но и может карточек раздать под настроение.

После поражения «Астон Вилле», лондонский «Арсенал» стал играть осторожнее и скорее всего это некая боязнь потерять позицию, на которую претендует не только «Манчестер Сити», но и «Астон Вилла». «Канониры» хуже не стали, но посмотрите на интересную статистику: в последних 3 матчах, включая Кубок Английской лиги с игры «Арсенал» не забил ни разу! Кто не следит, все они завершились победами, а помогли лидеру АПЛ 3 автогола и пенальти. Пока везет, но забивать ведь надо и самим, пусть автогол тоже является результатом атаки команды с щепоткой удачи. Хорошая новость: вроде на 100% залечил травму Габриэль Жезус и теперь есть еще один форвард, чтобы прервать круг невезения без забитых мячей в индивидуальном порядке. Остальные в строю, кроме давно отсутствующих.

А вот «Брайтону» так не везет – упустили победу с «Астон Виллой», стабильно играли с остальными, но победить тоже не удалось: механизм сломался? «Чайки» были в зоне еврокубков, но опустились на 9-е место. «Брайтон» и так сбавил в атаке, так еще Дэнни Уэлбек, Цимас Стефанос и Матс Виффер травмировались. Вот это солидный удар по амбициям команды, которые так просто не решаются. Милнер вроде вернулся, хотя он скорее всего против «Арсенала» не появится, потому как не готов на 100%. Хюрцелер продолжает верить в Минте и Раттера, но еще бы кого-то забивного в команду.

Победа «Арсенала» за 1.4 не самый выгодный вариант, да и ТБ2.5 тоже смотрится не слишком проходным. Сложный матч для прогнозирования, ведь «Канониры» будут цепляться за очки всеми силами, а «Брайтон» может как пропустить 4, так и победить сильного соперника. Можно попробовать ТБ3.5 по ЖК за 1.8.

Getty Images/Global Images Ukraine

27.12. 17:00. «Брентфорд» – «Борнмут». Тотал меньше 2.5 за 2.10

Матч пройдет в 17:00 в улье «Брентфорда» «Брентфорд Комьюнити». Судит Питер Бэнкс, который в последнее время раздает немало карточек, а в сентябре в одной игре даже 2 красные вручил. Повторение подобного вряд ли ожидается в этой игре.

«Брентфорд» прервал трехматчевую серию без побед выигрышем над «Вулверхэмптоном». Можно сказать повезло, ведь хуже «Волков» в Европе пока команды нету. Оньека и Уаттара уехали в сборные, потому Кит Эндрюс экспериментирует с составом и достаточно не слабо: перевод Ярмолюка на правый фланг позволил Янельту раскрыться еще лучше, хотя «Пчелам» нужен хороший плеймейкер, раздающий ассисты. Хендерсона пробуют на этой позиции и верят в Дамсгарда – может Ярмолюка еще и под форвардами заиграть? Все проблемы в куче заставляют тренера «Брентфорда» задуматься, потому как пока заработали только 23 очка, при статистике 24:25. Еще одна неприятность: Игор Тиаго уже не забивал 4 матча подряд – награда лучшему игроку месяца заставила расслабиться? Надо возвращаться, ведь команде надо помочь.

В «Борнмута» проблем с травмированными почти нету и самые сильные доступны к игре в 18-м туре. 8 игр подряд команда не знает побед и хоть выдали парочку знатных противостояний, все равно похвалиться нечем. «Борнмут» уже 15-й, забил 26 и пропустил 29 голов. Однако даже не это пугает фанатов – Антуан (иногда пишут Антойн или Антоин) Семеньо на радарах всех топ-клубов АПЛ и не только. В Европе вряд ли кто составит конкуренцию «МанСити», МЮ и «Челси», ведь финансовое положение клубов на уровне. Разве что «Бавария» вмешается, но вроде бы поговаривают о приобретении ганца «Горожанами». На данный момент Семеньо лучший в «Борнмуте» и если продажа состоится, «Борнмуту» точно придется искать замену. 90+ миллионов евро аргумент хороший, но стоит ли того? В хорошей форме молодая надежда Эль-Джуниор Крупи, которого тоже зимой не против забрать к себе «Ланс». В общем, «Борнмут» потихоньку рассыпается еще зимой, но допустит ли руководство подобное?

Череда неудач «Борнмута» ставит команду в неприятное положение и пока только более провальная игра конкурентов помогает не нервничать. На их победу БК дают 3.0, а выигрыш «Брентфорда» – 2.22. Но лучше обратить внимание на ТМ2.5 за 2.1.

27.12. 17:00. «Вест Хэм» – «Фулхэм». Тотал меньше 2.5 за 2.00

На «Лондон Стэдиум» в 17:00 состоится очередной матч субботы. Главный арбитр игры: Крис Кавана.

«Вест Хэм» продолжает играть плохо, причем если с «Астон Виллой» еще были шансы, то в прошлом туре «Манчестер Сити» просто деклассировал «Молотобойцев». Счет не отражает реальное положение дел в матче: xG 0.92 «Горожан» тоже – моментов было столько, что «Вест Хэм» скорее всего хотел просто уйти после первого тайма и пусть бы присудили технарь 0:3. Такой счет и был, хотя «Молотобойцы» могли пропускать побольше. В первом тайме и вовсе не было ни ударов, ни угловых, ни-че-го! Диуф и Ван-Биссака поехали в сборные, потому не будут смотреть на поражения своего клуба. Никлас Фюллькруг одной ногой в «Милане», потому пока отсутствует в заявке – вроде бы команды договорились об аренде.

«Фулхэм» тоже потерял сразу троих, причем из одной сборной Нигерии: Чуквуэзе, Бэсси и Ивоби. «Дачники» забили 24 и пропустили 26, занимают 13-е место и по сути команда удовлетворена такими результатами. Главное не ниже и не в зоне вылета, а там уже как пойдет. Марко Силва неоднозначно отозвался о Харри Уилсоне, который пока вроде бы вне заявки, но может вернуться в 18-м туре. Игрок важен для «Фулхэма», особенно учитывая потерю трех нигерийцев. В нападении забивает только Хименес, да и то уже гораздо реже. Чтобы добыть победу, «Дачникам» стоит очень постараться.

Обеим командам нужны очки и конечно же «Вест Хэму» больше. Однако «Фулхэм» в последнее время играет получше, потому можно рискнуть и забрать их победу за 2.66. На «Молотобойцев» БК дают столько же. Просматривается ничья 0:0, хотя может быть и 3:3, как бы не логично это звучало, потому в данной игре пусть будет ТМ2.5 за 2.0.

26.12. 17:00. «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Тотал угловых меньше 10.5 за 1.70

Очередное избиение «Вулверхэмптон» состоится 27 декабря в 17:00 на «Энфилд Роуд». А может сенсация? Саймон Хупер проследит за порядком – хамства точно не допустит.

«Ливерпуль» после серии успешных матчей уже пятый, но на чемпионство команда уже вряд ли может рассчитывать. Арне Слот призвал не покидать оптимистическое настроение, ведь -10 очков к первому месту для него пустяки. Кто-то скажет тренеру мерсисайдцев, что другие команды тоже играют, а не уже завершили? Немного сарказма не помашает, потому как провал в сентябре и ноябре изрядно подпортил шансы «Ливерпуля» даже на топ-4, чего уж о чемпионстве говорить. Понятное дело, списывать команду со счетов не нужно и тем интереснее смотреть остаток сезона из-за множества интриги. Пропустит 18-й тур Собослаи (дисквалификация), Гакпо (может и появиться на поле) и надолго выбыл Исак. Вот сейчас бы точно пригодился Салах, но он в сборной. Арне Слот отметил, что точно клуб выйдет на трансферный рынок ради покупки 1-2 нападающих. Осимхена заберут или за Семеньо будут бороться? Дайте же шанс Федерико Кьезе! В отличной форме Уго Экитике, забивший 5 голов в 3-х последних матчах – вот кто оправдывает потраченные деньги с лихвой!

«Вулверхэмптон» получил отдельную статью на сайте, где описаны чуть ли не все неудачи команды на данный момент и антирекорды. Кто еще не читал, материал вот здесь. Что можно сказать еще? Да по сути ничего – в 17-м туре «Волки» проиграли «Брентфорду», а переход на 3-5-2 ничем не помог. Роб Эдвардс потихоньку приближается к каникулам, скорее всего длительным, потому как такой стресс испытать себе дороже. Главный тренер команды ничем не помог «Вулверхэмптону» – в нем ли вина? Там на рынке свободных агентов есть достойные специалисты, хотя вряд ли кому-то захочется вылетать в своем первом сезоне, что для «Волков» практически решенная задача.

«Ливерпуль» должен уверенно оформлять победу и кто желает поставить на это, кэф 1.25. Дополнительный вариант: ТМ10.5 по угловым – 1.7.

Getty Images/Global Images Ukraine

26.12. 19:30. «Челси» – «Астон Вилла». Тотал больше 2.5 за 1.66

Центральный матч субботы и всего тура пройдет на «Стэмфорд Бридж» в 19:30. Судить его будет Стюарт Атвелл.

«Челси» попытается остановить «Астон Виллу» уже в 18-м туре, чтобы подобраться ближе по турнирной таблице к ним же. Еще 5 туров назад было бы наоборот, но «Аристократы» решили создать интригу в топ-4, потому трижды сыграли вничью и по разу проиграли-выиграли. Немного улучшили игру, но пока фанаты желают видеть команду, которая не оставила и мокрого места от «Барселоны». Даже на фоне неудач, настроение в коллективе хорошее, что подтверждают и футболисты. Травмированных в «Челси» нету, а Тодд Боэли видать не любит, когда о нем забывают, потому поделился с журналистами желанием купить Тиаго Игора и Антуана Семеньо. Скромное мнение: Игора можно, но куда? Состав большой и так, полностью устраивает Энцо Мареску.

«Астон Вилла» выдает лучшую серию побед во всей Европе, да и если не считать некоторые чемпионаты, скорее всего и по всему миру. 10 выигрышей к ряду, победили «Арсенал» и вплотную приблизились к верхушке. Сказку «Лестера» все помнят – может и «Астон Вилла» способна на чудеса? Еврокубки уже не новинка, еще можно ЛЕ и Кубок ФА взять, но конечно же титул чемпиона АПЛ в разы лучше этих трофеев. Унаи Эмери не похож сам на себя и говорит, что в команду надо верить, однако без чрезмерных ожиданий. Ранее испанец говорил лишь о победах в любом тунире безоговорочно – темнит тренер или уже не желает разбрасываться словами? Состав полный и все лидеры в заявке, потому можно побеждать и дальше.

Очень странно, но на победу «Астон Виллы» кэф аж 4 – мнение букмекеров и экспертов различаются, а вот в ТБ2.5 (1.66) верят все.

28.12. 16:00. «Сандерленд» – «Лидс». Лидс не проиграет за 1.50

Первый матч воскресенье состоится в 16:00 на «Стэдиум оф Лайт». Главный судья игры: Тони Харрингтон.

Многострадальный «Сандерленд» вытерпел первую игру без 6 сборников, которые уехали на КАН-2026. Режис Ле Брис перешел на схему 4–5–1 с меняющимися на острие Бробби и Адингра, а на второй тайм оставляет Исидора, чтобы дать свежести. Пока получилось остановить «Брайтон» и те даже гол не смогли забить, а дальше соперник на бумаге проще, но по характеру на весьма солидном уровне. На 18-й тур больше игроков не станет, потому этот Boxing Day явно будет для «Черных котов» сложным испытанием. Руководство ведь знало о будущем Кубке Африки – почему в качестве усиления не взяли европейцев или бразильцев?

«Лидс» по-прежнему не может рассчитывать на Лонгстаффа и Нмечу. Все переживали, что травма Лукаса повлияет на результативность, но вовремя разыгрался Доминик Кальверт-Льюин: 6 голов за 5 игр – хоть бы травмы не помешали форварду наконец-то провести удачный сезон. На фоне его успеха улучшил кондиции и Ноа Окафор. Еще Даниэль Фарке планирует дать побольше времени на поле Пиру, Харрисону и Бийолу. Гнонто разочаровывает, но это уже не новость, а обыденность. Что в защите? Здесь без вариантов: Богл, Гудмундссон, Родон и Стрейк бессменно в основе, а также в их компании Ампаду. Состав неплохой, сыгранный и наконец-то в последних играх появился характер.

Очень странные дела – победа страждущего «Сандерленда» идет за 2.5, а «Лидса» за 2.83! Всему виной турнирное положение, но по составу «Черные коты» на данный момент ничуть не лучше. Даже хуже и основная задача просто выжить среди огромного количества матчей.

26.12. 18:30. «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм». Тотал меньше 2.5 за 1.80

Последняя игра 18 тура пройдет на «Селлхерст Парк» в 18:30. Судить будет австралиец Джарред Джиллетт и это не новинка для АПЛ.

Как и ожидалось, надолго «Кристал Пэлас» не хватило и пошли ошибки. Кубок Африки здесь не при чем, а просто куда-то подевалась уверенность, напор и сыгранность. Правда и соперники сильнейшие, если не брать во внимание КуПС в Лиге Конференций. В общем, пока 3 турнира тащить «Кристал Пэлас» не может, да и уже осталось их 2: «Арсенал» прошел дальше в Кубке Английской лиги по пенальти, хотя мог и раньше решать судьбу поединка. В таблице АПЛ «Пэлас» тоже опустились уже на 8-е место – а какой план на будущее? Какой турнир сделать приоритетным? Вопрос еще тот: вылететь из АПЛ не вылетят, а вот ЛК могли бы и выиграть: в нынешнем сезоне соперники там не очень сильные.

«Тоттенхэм» пока участвует в трех турнирах, но у них еще несколько серьезных испытаний в лице немецких «Боруссии» Д и «Айнтрахта» Ф. Играют и в Кубке ФА, против «Астон Виллы» – в АПЛ график полегче, но вот если бы не Boxing Day, да и не Boxing Weekend в целом. С 28 декабря по 10 января у «Шпор» сразу 5 игр! Снова стоит отметить, что соперники не самые сложные, однако кто же выдержит такой ритм? Еще и нет Биссума, Сарра, Соланке, Удогие, а Симонс с Ромеро очень не вовремя получили дисквалификацию. Томас Фрэнк в шоке, схемы и комбинации снова менять – работы чрезвычайно много. «Шпоры» на 14-м месте при 26 забитых и 23 пропущенных, а до зоны вылета 9 очков.

Победа «Кристал Пэлас» идет в БК за 2.2, а «Тоттенхэм» за 3.3 – интересная игра цифр! Но лучше выбрать ТМ2.5 (1.8): обе команды уставшие и с потерями, потому форсировать события не должны.

Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический раздел

Спустя уже 17 туров особенных перемен в статистических показателях не видать. Есть небольшие корректировки, но если уж и вглядываться в десятки или сотые, тогда и футбол можно разлюбить. Поэтому, как уж есть на данный момент и начать стоит с командных показателей:

Владение мячом: «Ливерпуль» (58.2%), «Арсенал» (57.1%), «Манчестер Сити» (56.3%). Желтые/красные карточки: «Тоттенхэм» (44/2), «Челси» (35/4), «Борнмут» (42/1). Выигранные воздушные дуэли: «Ливерпуль» (57.1%), «Манчестер Сити» (54.4%), «Ньюкасл» (54.4%). Удары за игру: «Манчестер Юнайтед» (16.5), «Ливерпуль» (15.2), «Арсенал» (14.5). Точность пасса: «Манчестер Сити» (88.1%), «Челси» (86.1%), «Ливерпуль» (85.9%).

Больше всех голов забило нападение «Манчестер Сити»: 41 против 31 у «Арсенала» и МЮ. Лучшие по выигранным единоборствам «Кристал Пэлас» (214), а больше всех пасов отдали футболисты тоже «Манчестер Сити» – аж 9566, сравнительно с 9101 у «Ливерпуля.

Среди игроков лидер по клиншитам Давид Райа (9 матчей на 0), а следом идет Роберт Санчес (8). Очень интересно, что наибольшее количество ассистов отдал Вирджил Ван Дейк (1318), а у Льюиса Данка их 1256. С главным бомбардиром скорее всего ситуация ясна: у Эрлинга Холанда 19 голов, против 11 у Игора Тиаго. Лучший ассистент Бруну Фернандеш и у него 7 голевых. Грубияны АПЛ: Кристиан Ромеро (7 желтых и 1 красная), а дальше Каземиро (5+1) и Лукас Пакета (5+1).

Таблица АПЛ 2025/26