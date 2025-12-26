Известно, кого хочет подписать ЛНЗ после переходов Твердохлеба и Микитишина
«Фиолетовые» активно ищут форварда
Черкасский ЛНЗ достаточно активно ведет себя на трансферном рынке в зимнее межсезонье. Фиолетовые согласовали все детали трансферов Артура Микитишина и Егора Твердохлеба, но не планируют останавливаться.
По информации источника, «фиолетовые» сделают следующий шаг на рынке, ища форварда за пределами Украины. Подписание футболиста этой позиции ожидается уже после новогодних праздников.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
