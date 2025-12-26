Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 09:29 | Обновлено 26 декабря 2025, 09:31
7

Известно, кого хочет подписать ЛНЗ после переходов Твердохлеба и Микитишина

«Фиолетовые» активно ищут форварда

2188
ФК ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ достаточно активно ведет себя на трансферном рынке в зимнее межсезонье. Фиолетовые согласовали все детали трансферов Артура Микитишина и Егора Твердохлеба, но не планируют останавливаться.

По информации источника, «фиолетовые» сделают следующий шаг на рынке, ища форварда за пределами Украины. Подписание футболиста этой позиции ожидается уже после новогодних праздников.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
New Zealander
Поки що їх трансфери "ниочем" як то кажуть... Аналогічні тим коли ДК підписало Піхальонка та Рубчинського... 
+1
Перець
Астанавітесь
0
AK.228
Довбика попробуйте 
0
Gargantua
за Фаала хотят сразиться с Карпатами
0
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
ЛНЗ все посилюється і посилюється😱 ✊Навесні будемо люто топити за осічки❌ черкащан і житомирян!😜 (а от ДК навіть дивитись ігри не буду, вони вже не конкуренти) 😊
-1
