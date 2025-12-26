26 декабря на Стад Адрар пройдет матч 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Египта и ЮАР. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Египет

Команда вроде бы оставляла хорошее впечатление в этом году. Она одной из первых квалифицировалась на грядущий чемпионат мира, досрочно выиграв свою отборочную группу. В итоге там было восемь побед при паре ничьих в десяти матчах. Но на Чемпионат Африканских Наций она не попала - причем в марте уступила как раз нынешнему сопернику. А в декабре был провал на Арабском Кубке, где после ничьих с Кувейтом и ОАЭ разгромно уступили Иордании 0:3.

Но перед нынешним турниром состав пополнили главные звезды во главе с Салахом, а тому было что доказывать. На самом турнире с Зимбабве в первом матчем, возможно, суперника недооценили. В итоге, пропустив, пришлось вырывать победу голами Мармуша и Салаха. Мо и вовсе оформил 2:1 на 90+ минуте.

ЮАР

Сборная достаточно долгое время находилась на вторых ролях. И нельзя сказать, чтобы так уж впечатлила и в рамках недавно завершившемся отборе. Там повезло, что неожиданный лидер, Бенин, в последнем туре был обыгран Нигерией, и в итоге у обоих соперников стало по семнадцать очков - а подопечные Уго Брооса, оформив 3:0 с Руандой, в итоге взяли на одно больше. И, выиграв группу, получили право вернуться наконец-то на мундиаль.

В чем-то КАН для команды - важный этап подготовки к поездке в Северную Америку. И тут получилось удачно стартовать, выиграв у первого соперника, Анголы. Героем того матча стал Лайл Фостер из Бернли. Мало забивающий в Англии нападающий ассистировал Апполлису, когда тот открывал счет, и своим голом оформил итоговые 2:1.

Статистика личных встреч

Египтяне выигрывали трижды в четырех первых поединках при одном поражении. Но потом было уже четыре победы ЮАР при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в египтян. Но пока, кажется, разумнее брать нейтральное тотал больше 2,0 (коэффициент - 1,83).