Ангола – Зимбабве, Египет – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций
26 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
26 декабря на турнире проходят 2 матча 2-го тура в группе B:
- 14:30. Ангола – Зимбабве
- 17:00. Египет – ЮАР
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
КАН-2025. Турнирная таблица группы B
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
14:30. Ангола – Зимбабве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
17:00. Египет – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
