  4. Ангола – Зимбабве, Египет – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Египет
26.12.2025 17:00 - : -
ЮАР
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
26 декабря 2025, 14:30 | Обновлено 26 декабря 2025, 14:41
83
0

Ангола – Зимбабве, Египет – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций

Ангола – Зимбабве, Египет – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

26 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

26 декабря на турнире проходят 2 матча 2-го тура в группе B:

  • 14:30. Ангола – Зимбабве
  • 17:00. Египет – ЮАР

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы B

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

14:30. Ангола – Зимбабве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17:00. Египет – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. Скандальный свисток. В КАН судья придумал офсайд и прервал атаку
Замбия – Коморы, Марокко – Мали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Замбия – Коморские острова. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
