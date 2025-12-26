Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Египет – ЮАР – 1:0. Как Салах забил победный мяч. Видео гола и обзор
Кубок Африки
Египет
26.12.2025 17:00 – FT 1 : 0
ЮАР
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
26 декабря 2025, 20:19 | Обновлено 26 декабря 2025, 20:21
345
0

Египет – ЮАР – 1:0. Как Салах забил победный мяч. Видео гола и обзор

Смотрите 26 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций

26 декабря 2025, 20:19 | Обновлено 26 декабря 2025, 20:21
345
0
Египет – ЮАР – 1:0. Как Салах забил победный мяч. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

26 декабря в марокканском городе Агадир прошел матч 2-го тура Кубка африканских наций.

Сборная Египта одержала победу над командой ЮАР со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче на 45-й минуте с пенальти забил знаменитый египетский форвард Ливерпуля Мохамед Салах.

«Фараоны» играли весь второй тайм в меньшинстве после удаления Мохамеда Хани.

Сборная Египта набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/8 финала.

Кубок африканских наций

Группа B. 2-й тур, 26 декабря 2025. Агадир (Марокко)

Египет – ЮАР – 1:0

Гол: Мохамед Салах, 45 (пен)

Удаление: Мохамед Хани, 45+2

Видео гола и обзор матча

События матча

45’
Мохамед Хани (Египет) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Египет).
По теме:
Медные пули для целакантов. На КАН-2025 сыгран еще один матч
Замбия – Коморы, Марокко – Мали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
сборная Египта по футболу пенальти удаление (красная карточка) сборная ЮАР по футболу Мохамед Салах видео голов и обзор Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
Футбол | 26 декабря 2025, 11:19 58
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба

Горняки откроют академию в Италии

САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
Футбол | 26 декабря 2025, 13:27 3
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»

Бывший главный тренер сборной Украины оценил уровень Матвея Пономаренко

Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Футбол | 26.12.2025, 08:34
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Динамо может потерять футболиста, который присоединился к клубу в 2011 году
Футбол | 26.12.2025, 20:07
Динамо может потерять футболиста, который присоединился к клубу в 2011 году
Динамо может потерять футболиста, который присоединился к клубу в 2011 году
Довбик может сенсационно перейти в гранд. Планируется трансфер
Футбол | 25.12.2025, 23:29
Довбик может сенсационно перейти в гранд. Планируется трансфер
Довбик может сенсационно перейти в гранд. Планируется трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
25.12.2025, 03:22 1
Бокс
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
25.12.2025, 10:09 12
Футбол
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
25.12.2025, 05:02
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
24.12.2025, 19:07 3
Футбол
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
24.12.2025, 21:22 1
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем