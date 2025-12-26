Египет – ЮАР – 1:0. Как Салах забил победный мяч. Видео гола и обзор
Смотрите 26 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций
26 декабря в марокканском городе Агадир прошел матч 2-го тура Кубка африканских наций.
Сборная Египта одержала победу над командой ЮАР со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 45-й минуте с пенальти забил знаменитый египетский форвард Ливерпуля Мохамед Салах.
«Фараоны» играли весь второй тайм в меньшинстве после удаления Мохамеда Хани.
Сборная Египта набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/8 финала.
Кубок африканских наций
Группа B. 2-й тур, 26 декабря 2025. Агадир (Марокко)
Египет – ЮАР – 1:0
Гол: Мохамед Салах, 45 (пен)
Удаление: Мохамед Хани, 45+2
Видео гола и обзор матча
События матча
