26 декабря в марокканском городе Агадир прошел матч 2-го тура Кубка африканских наций.

Сборная Египта одержала победу над командой ЮАР со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 45-й минуте с пенальти забил знаменитый египетский форвард Ливерпуля Мохамед Салах.

«Фараоны» играли весь второй тайм в меньшинстве после удаления Мохамеда Хани.

Сборная Египта набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/8 финала.

Кубок африканских наций

Группа B. 2-й тур, 26 декабря 2025. Агадир (Марокко)

Египет – ЮАР – 1:0

Гол: Мохамед Салах, 45 (пен)

Удаление: Мохамед Хани, 45+2

Видео гола и обзор матча