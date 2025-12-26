Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Кубок Африки
Египет
26.12.2025 17:00 – FT 1 : 0
ЮАР
Кубок африканских наций
26 декабря 2025, 19:02 | Обновлено 26 декабря 2025, 20:19
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР

Единственный гол был забит в конце первого тайма с пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

26 декабря в марокканском городе Агадир состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций.

Сборная Египта одержала победу над командой ЮАР со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 45-й минуте с пенальти забил знаменитый египетский форвард Ливерпуля Мохамед Салах.

«Фараоны» играли весь второй тайм в меньшинстве после удаления Мохамеда Хани.

Команда ЮАР, прозванная Бафана-Бафана, имела шансы сравнять счет, однако забить спасительный гол не удалось.

Турнирное положение в группе B после 2 туров: Египет (6 очков), ЮАР (3), Зимбабве, Ангола (по 1).

Сборная Египта досрочно вышла в 1/8 финала.

Кубок африканских наций

Группа B. 2-й тур, 26 декабря 2025. Агадир (Марокко)

Египет – ЮАР – 1:0

Гол: Мохамед Салах, 45 (пен)

Удаление: Мохамед Хани, 45+2

Турнирная таблица

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

События матча

45’
Мохамед Хани (Египет) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Египет).
Кубок африканских наций сборная Египта по футболу сборная ЮАР по футболу Мохамед Салах удаление (красная карточка) пенальти видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
