Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР

26 декабря в марокканском городе Агадир состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций.

Сборная Египта одержала победу над командой ЮАР со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 45-й минуте с пенальти забил знаменитый египетский форвард Ливерпуля Мохамед Салах.

«Фараоны» играли весь второй тайм в меньшинстве после удаления Мохамеда Хани.

Команда ЮАР, прозванная Бафана-Бафана, имела шансы сравнять счет, однако забить спасительный гол не удалось.

Турнирное положение в группе B после 2 туров: Египет (6 очков), ЮАР (3), Зимбабве, Ангола (по 1).

Сборная Египта досрочно вышла в 1/8 финала.

Кубок африканских наций

Группа B. 2-й тур, 26 декабря 2025. Агадир (Марокко)

Египет – ЮАР – 1:0

Гол: Мохамед Салах, 45 (пен)

Удаление: Мохамед Хани, 45+2

Турнирная таблица

