Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Единственный гол был забит в конце первого тайма с пенальти
26 декабря в марокканском городе Агадир состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций.
Сборная Египта одержала победу над командой ЮАР со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол в матче на 45-й минуте с пенальти забил знаменитый египетский форвард Ливерпуля Мохамед Салах.
«Фараоны» играли весь второй тайм в меньшинстве после удаления Мохамеда Хани.
Команда ЮАР, прозванная Бафана-Бафана, имела шансы сравнять счет, однако забить спасительный гол не удалось.
Турнирное положение в группе B после 2 туров: Египет (6 очков), ЮАР (3), Зимбабве, Ангола (по 1).
Сборная Египта досрочно вышла в 1/8 финала.
Кубок африканских наций
Группа B. 2-й тур, 26 декабря 2025. Агадир (Марокко)
Египет – ЮАР – 1:0
Гол: Мохамед Салах, 45 (пен)
Удаление: Мохамед Хани, 45+2
Турнирная таблица
Видео гола и обзор матча
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Вильярреал» может оформить подписание украинского футболиста
Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью о президенте УАФ