ФОТО. Антилопы и воины разошлись миром. Ангола и Зимбабве поделили очки
На Кубке африканских наций стартовал второй тур
Сборные Анголы и Зимбабве не определили лучшего в матче 2-го раунда Кубка африканских наций 2025.
Поединок, состоявшийся 26 декабря на стадионе в городе Марракеш, завершился вничью (1:1).
Ангола открыла счет на 24-й минуте, забил Желсон Дала. Сборная Зимбабве отыгралась до перерыва, в компенсированное время первого тайма Ноледж Мусона сравнял счет.
Турнирное положение в группе B: ЮАР, Египет (по 3), Зимбабве, Ангола (по 1).
Кубок африканских наций 2025
Группа B. 2-й тур, 26 декабря 2025. Марракеш (Марокко)
Ангола – Зимбабве – 1:1
Голы: Желсон Дала, 24 – Ноледж Мусона, 45+6
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
