  4. ФОТО. Антилопы и воины разошлись миром. Ангола и Зимбабве поделили очки
Кубок Африки
Ангола
26.12.2025 14:30 – FT 1 : 1
Зимбабве
Кубок африканских наций
26 декабря 2025, 17:14 | Обновлено 26 декабря 2025, 17:28
59
0

ФОТО. Антилопы и воины разошлись миром. Ангола и Зимбабве поделили очки

На Кубке африканских наций стартовал второй тур

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Анголы и Зимбабве не определили лучшего в матче 2-го раунда Кубка африканских наций 2025.

Поединок, состоявшийся 26 декабря на стадионе в городе Марракеш, завершился вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ангола открыла счет на 24-й минуте, забил Желсон Дала. Сборная Зимбабве отыгралась до перерыва, в компенсированное время первого тайма Ноледж Мусона сравнял счет.

Турнирное положение в группе B: ЮАР, Египет (по 3), Зимбабве, Ангола (по 1).

Кубок африканских наций 2025

Группа B. 2-й тур, 26 декабря 2025. Марракеш (Марокко)

Ангола – Зимбабве – 1:1

Голы: Желсон Дала, 24 – Ноледж Мусона, 45+6

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Ноуледж Мусона (Зимбабве).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Gelson (Ангола).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
