Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Снова без победы. Состоялся первый матч дня на Кубке Африки
Кубок Африки
Ангола
26.12.2025 14:30 – FT 1 : 1
Зимбабве
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
26 декабря 2025, 16:55 | Обновлено 26 декабря 2025, 17:10
131
1

Снова без победы. Состоялся первый матч дня на Кубке Африки

Ангола и Зимбабве забили по голу

26 декабря 2025, 16:55 | Обновлено 26 декабря 2025, 17:10
131
1 Comments
Снова без победы. Состоялся первый матч дня на Кубке Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся первый матч игрового дня на Кубке Африки. В рамках 2-го тура сыграли Ангола и Зимбабве, которые проиграли в своих стартовых встречах на турнире.

Не удалось им победить и сегодня – напряженный матч завершился вничью 1:1.

Команды набрали по одному пункту, а в группе лидируют Египет и Южная Африка, которые с тремя очками позже сыграют между собой.

Кубок Африки. Группа B. 2-й тура

Ангола – Зимбабве 1:1
Голы: Дала, 24 – Мусона, 45

По теме:
ФОТО. Антилопы и воины разошлись миром. Ангола и Зимбабве поделили очки
Ангола – Зимбабве, Египет – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марокко – Мали. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
сборная Анголы по футболу сборная Зимбабве по футболу Кубок африканских наций
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Футбол | 26 декабря 2025, 08:34 5
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков

Легенда клуба – об Андрее Ярмоленко

Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Футбол | 26 декабря 2025, 08:52 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»

Известный тренер оценил бразильцев «Шахтера»

Известно, кого хочет подписать ЛНЗ после переходов Твердохлеба и Микитишина
Футбол | 26.12.2025, 09:29
Известно, кого хочет подписать ЛНЗ после переходов Твердохлеба и Микитишина
Известно, кого хочет подписать ЛНЗ после переходов Твердохлеба и Микитишина
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе легионера
Футбол | 26.12.2025, 17:12
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе легионера
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Футбол | 26.12.2025, 09:26
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
Родезія краще виглядалапо грі, могли й затягнути.
Ответить
0
Популярные новости
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 3
Бокс
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
26.12.2025, 11:19 42
Футбол
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
25.12.2025, 06:32 3
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
24.12.2025, 21:22 1
Футбол
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
25.12.2025, 02:32 1
Бокс
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
25.12.2025, 14:22 18
Футбол
Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
24.12.2025, 16:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем