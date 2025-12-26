Кубок африканских наций26 декабря 2025, 16:55 | Обновлено 26 декабря 2025, 17:10
131
1
Снова без победы. Состоялся первый матч дня на Кубке Африки
Ангола и Зимбабве забили по голу
Состоялся первый матч игрового дня на Кубке Африки. В рамках 2-го тура сыграли Ангола и Зимбабве, которые проиграли в своих стартовых встречах на турнире.
Не удалось им победить и сегодня – напряженный матч завершился вничью 1:1.
Команды набрали по одному пункту, а в группе лидируют Египет и Южная Африка, которые с тремя очками позже сыграют между собой.
Кубок Африки. Группа B. 2-й тура
Ангола – Зимбабве 1:1
Голы: Дала, 24 – Мусона, 45
Родезія краще виглядалапо грі, могли й затягнути.
