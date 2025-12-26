Снова без победы. Состоялся первый матч дня на Кубке Африки

Состоялся первый матч игрового дня на Кубке Африки. В рамках 2-го тура сыграли Ангола и Зимбабве, которые проиграли в своих стартовых встречах на турнире.

Не удалось им победить и сегодня – напряженный матч завершился вничью 1:1.

Команды набрали по одному пункту, а в группе лидируют Египет и Южная Африка, которые с тремя очками позже сыграют между собой.

Кубок Африки. Группа B. 2-й тура

Ангола – Зимбабве 1:1

Голы: Дала, 24 – Мусона, 45