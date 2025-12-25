26 декабря на Стад де Маракеш пройдет матч 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Анголы и Зимбабве. Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ангола

Команда только иногда проявили себя. Но это не касается нынешнего поколения, которое мало что может занести себе в актив. Так, летом на Чемпионате Африканских Наций была только победа над Замбией при ничьей с Кенией, при паре поражений, не выйдя из группы. А в отборе на мундиаль в основном играл вничью, в шести матчах из десяти - проиграли и победили по дважды, по умолчанию не претендуя даже на второе место.

На нынешнем турнире сборная начинала против одного из фаворитов квартета, ЮАР. С ним пытались вести борьбу, и даже ответили на первый гол соперника, закончив первый тайм ничьей 1:1. Но после перерыва южноафриканцы забили еще раз, и уже на это не получилось ничем ответить, в итоге стартовав на КАН с победы.

Зимбабве

Сборная не блещет даже на фоне своего, достаточно скромного, соперника. Он, кстати, на Чемпионат Африки не пробился, так как осенью прошлого года уступил Эсватини! Да и в квалификации на мундиаль и вовсе разместились на последней позиции в своей группе. Там ни разу за десять матчей не удалось выиграть: поровну, по пять раз, было ничьих и поражений.

На Кубке Африканских Наций этот аутсайдер начинал против Египта. И не просто держались - именно они открывали счет, на 20-й минуте, и держались до середины второго тайма. Но что толку, если в последние пол часа у соперника свое веское слово сказали главные звезды соперника: на 64-й минуте Мармуш сравнял, а аж на 90+ Салах обеспечил безвольное поражение для своих противников.

Статистика личных встреч

У Зимбабве в 2005–2012 было три победы кряду. Но в крайнем поединка Ангола дома смогла оформить уверенные 2:0.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.75 для Анголы и 4.50 для Зимбабве. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что хотя бы со второй попытки Зимбабве зацепится за очки. Ангольцы понимают, что тут нужно брать очки тут максимально - поверим, что они победят (коэффициент - 1,75).