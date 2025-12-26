Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Кубок Африки
Ангола
26.12.2025 14:30 – FT 1 : 1
Зимбабве
Кубок африканских наций
26 декабря 2025, 17:23 | Обновлено 26 декабря 2025, 17:27
71
0

Ангола – Зимбабве – 1:1. Воины не сломались. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций

26 декабря 2025, 17:23 | Обновлено 26 декабря 2025, 17:27
71
0
Ангола – Зимбабве – 1:1. Воины не сломались. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Анголы и Зимбабве разошлись миром в матче 2-го раунда Кубка африканских наций 2025.

Поединок 26 декабря в городе Марракеш завершился вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ангола открыла счет на 24-й минуте, забил Желсон Дала.

Сборная Зимбабве отыгралась до перерыва, в компенсированное время первого тайма Ноледж Мусона сравнял счет.

Кубок африканских наций 2025

Группа B. 2-й тур, 26 декабря 2025. Марракеш (Марокко)

Ангола – Зимбабве – 1:1

Голы: Желсон Дала, 24 – Ноледж Мусона, 45+6

Видео голов и обзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Ноуледж Мусона (Зимбабве).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Gelson (Ангола).
сборная Анголы по футболу сборная Зимбабве по футболу видео голов и обзор Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
