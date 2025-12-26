Ангола – Зимбабве – 1:1. Воины не сломались. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций
Сборные Анголы и Зимбабве разошлись миром в матче 2-го раунда Кубка африканских наций 2025.
Поединок 26 декабря в городе Марракеш завершился вничью (1:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ангола открыла счет на 24-й минуте, забил Желсон Дала.
Сборная Зимбабве отыгралась до перерыва, в компенсированное время первого тайма Ноледж Мусона сравнял счет.
Кубок африканских наций 2025
Группа B. 2-й тур, 26 декабря 2025. Марракеш (Марокко)
Ангола – Зимбабве – 1:1
Голы: Желсон Дала, 24 – Ноледж Мусона, 45+6
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда клуба – об Андрее Ярмоленко
Матч начнется 26 декабря в 22:00 по Киеву