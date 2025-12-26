Ангола – Зимбабве – 1:1. Воины не сломались. Видео голов и обзор матча

Сборные Анголы и Зимбабве разошлись миром в матче 2-го раунда Кубка африканских наций 2025.

Поединок 26 декабря в городе Марракеш завершился вничью (1:1).

Ангола открыла счет на 24-й минуте, забил Желсон Дала.

Сборная Зимбабве отыгралась до перерыва, в компенсированное время первого тайма Ноледж Мусона сравнял счет.

Кубок африканских наций 2025

Группа B. 2-й тур, 26 декабря 2025. Марракеш (Марокко)

Ангола – Зимбабве – 1:1

Голы: Желсон Дала, 24 – Ноледж Мусона, 45+6

Видео голов и обзор матча