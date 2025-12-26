Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо

Мацей Кендзерек рассказал, как трудоустроился в киевском «Динамо»

Ассистент главного тренера Динамо Мацей Кендзерек рассказал, как получил назначение в столичный клуб и признался, почему не отказался от этого предложения.

«Этот вопрос не совсем ко мне. Из того, что я слышал, меня выбрали онлайн. Я знаю, что во время процесса набора обо мне спрашивали разных людей, в частности Томаша Кендзеру, который является известной и уважаемой фигурой в Динамо

Динамо – один из крупнейших клубов в этой части Европы, выигрывало европейские кубки, имеет игроков, которые выигрывали «Золотой мяч», а стоимость команды недавно превысила 100 миллионов евро, поэтому это был вызов и возможность для меня найти свое место на другом рынке», – сказал Мацей.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

