Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Динамо: «Этой проблемы больше не будет. У меня есть свои идеи»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 07:41 |
781
0

Тренер Динамо: «Этой проблемы больше не будет. У меня есть свои идеи»

Мацей Кендзерек отметил проблемы логистики

26 декабря 2025, 07:41 |
781
0
Тренер Динамо: «Этой проблемы больше не будет. У меня есть свои идеи»
ФК Динамо Киев. Мацей Кендзерек

Ассистент главного тренера Динамо Мацей Кендзерек объяснил провальное выступление «бело-синих» в первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

Если посмотреть на результаты Динамо или Шахтера после еврокубков, то видно, что тогда показывали худшие результаты. Безусловно, это [логистика] оказывает значительное влияние и поэтому результаты были разочарованием. Конечно, поездки являются одной из причин, но проблем было больше, произошла смена тренера

Я в клубе всего четыре месяца и не хотел бы прибегать к более широким диагнозам, потому что я здесь слишком коротко, чтобы могло сказать что-то разумное. У меня есть свои мнения и идеи. Конечно, поездки и логистика не облегчили нам задачу, но теперь этой «проблемы» не будет, и наши результаты должны улучшиться», – сказал специалист.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Уйдет и легионер. Клуб УПЛ планирует устроить кадровую чистку
ФОТО. Милота дня: дочь Суркиса показала президента Динамо с внуком
ХАЧЕРИДИ: «Долги? Из Черноморца уходят куча футболистов и тренерский штаб»
Мацей Кендзерек Динамо Киев Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Przeglad Sportowy
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Футбол | 25 декабря 2025, 23:50 1
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент

«Вильярреал» может оформить подписание украинского футболиста

Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Футбол | 25 декабря 2025, 06:32 3
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру

На Артема претендует ряд команд из АПЛ

Салах разгневал мусульманских болельщиков
Футбол | 26.12.2025, 04:57
Салах разгневал мусульманских болельщиков
Салах разгневал мусульманских болельщиков
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Футбол | 25.12.2025, 14:57
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25.12.2025, 08:55
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
25.12.2025, 21:27
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
24.12.2025, 19:07 3
Футбол
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
25.12.2025, 07:41 13
Футбол
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
25.12.2025, 06:32
Бокс
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 10
Футбол
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 3
Биатлон
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
25.12.2025, 01:02 1
Футбол
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
25.12.2025, 05:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем