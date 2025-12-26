Тренер Динамо: «Этой проблемы больше не будет. У меня есть свои идеи»

Ассистент главного тренера Динамо Мацей Кендзерек объяснил провальное выступление «бело-синих» в первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

Если посмотреть на результаты Динамо или Шахтера после еврокубков, то видно, что тогда показывали худшие результаты. Безусловно, это [логистика] оказывает значительное влияние и поэтому результаты были разочарованием. Конечно, поездки являются одной из причин, но проблем было больше, произошла смена тренера

Я в клубе всего четыре месяца и не хотел бы прибегать к более широким диагнозам, потому что я здесь слишком коротко, чтобы могло сказать что-то разумное. У меня есть свои мнения и идеи. Конечно, поездки и логистика не облегчили нам задачу, но теперь этой «проблемы» не будет, и наши результаты должны улучшиться», – сказал специалист.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.