  4. Шевченко выступил с заявлением о матче Украина – Швеция в отборе на ЧМ-2026
Чемпионат мира
26 декабря 2025, 10:03 |
Президент УАФ ожидает равного матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о предстоящем матче против национальной сборной Швеции в плей-офф квалификации к ЧМ-2026.

«Вероятно, нам достался самый сложный соперник, когда мы попали в пару со Швецией. Я очень уважаю шведский футбол, у вас всегда были хорошие национальные команды и отличные игроки

«Несмотря на вашу неудачную квалификацию к ЧМ, всегда сложно противостоять скандинавским командам, потому что у вас так много качества, характера и самобытности. В определенной степени это похоже на нас. Я думаю, что фаворитов нет. В конце концов все зависит от деталей, от ситуации с травмами и подготовки», – сказал Шевченко.

В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников поделены на 4 пути. На каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.

Андрей Шевченко сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник
