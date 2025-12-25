Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков

Легенда киевского «Динамо» Андрей Шацких поделился мыслями о лидере «Динамо» украинском вингере Андрее Ярмоленко.

– Ярмоленко еще тянет выступать на высшем уровне?

– Андрюшка молодец. Да, может, в еврокубках его уже где-то не хватает, возраст берет свое, он уже не такой быстрый и резкий, но в чемпионате этого года он точно принесет большую пользу Динамо.

Ранее экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос о возможности того, что Андрей Ярмоленко побьет его рекорд результативности в УПЛ.