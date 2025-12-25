Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 22:34 |
576
2

Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков

Легенда клуба – об Андрее Ярмоленко

25 декабря 2025, 22:34 |
576
2 Comments
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
ФК Динамо. Максим Шацких

Легенда киевского «Динамо» Андрей Шацких поделился мыслями о лидере «Динамо» украинском вингере Андрее Ярмоленко.

– Ярмоленко еще тянет выступать на высшем уровне?

– Андрюшка молодец. Да, может, в еврокубках его уже где-то не хватает, возраст берет свое, он уже не такой быстрый и резкий, но в чемпионате этого года он точно принесет большую пользу Динамо.

Ранее экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос о возможности того, что Андрей Ярмоленко побьет его рекорд результативности в УПЛ.

По теме:
ФОТО. Милота дня: дочь Суркиса показала президента Динамо с внуком
ХАЧЕРИДИ: «Долги? Из Черноморца уходят куча футболистов и тренерский штаб»
ВИДЕО. Футболист УПЛ показал интересную тренировку с женой
Максим Шацких Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Футбол | 25 декабря 2025, 07:41 11
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ

Лучшая по рейтингу команда из квалификации может выйти в основу

Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Футбол | 25 декабря 2025, 14:57 3
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам

Михаил поздравил своих подписчиков с Рождеством Христовым

ЛЕОНЕНКО: «Это слабый турнир, и даже там Шахтер умудрился проиграть»
Футбол | 25.12.2025, 20:15
ЛЕОНЕНКО: «Это слабый турнир, и даже там Шахтер умудрился проиграть»
ЛЕОНЕНКО: «Это слабый турнир, и даже там Шахтер умудрился проиграть»
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Футбол | 25.12.2025, 06:32
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 25.12.2025, 01:02
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfkbvj
Яка дебільна назва статті, ви взагалі з головю дружите, спірт.юа, чи Різдво вже повністю мозги викосило???
Ответить
+2
OKs100
А что он думает про Роналду, который на 5 лет старше Ярмоленко или Левандовского, который старше на два года? Почему они до сих пор лучшие в мире форварды?
Ответить
0
Популярные новости
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
24.12.2025, 02:32 1
Бокс
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
23.12.2025, 22:17
Футбол
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
24.12.2025, 20:43 10
Футбол
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
23.12.2025, 22:40 32
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
25.12.2025, 08:55 9
Бокс
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
24.12.2025, 15:49 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем