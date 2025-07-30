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  4. Максим ШАЦКИХ: «Если Ярмоленко побьет мой рекорд, я завидовать не буду»
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 02:41 | Обновлено 30 июля 2025, 03:00
154
1

Максим ШАЦКИХ: «Если Ярмоленко побьет мой рекорд, я завидовать не буду»

До бомбардирского рекорда УПЛ Андрею нужно забить еще 10 мячей

30 июля 2025, 02:41 | Обновлено 30 июля 2025, 03:00
154
1
Максим ШАЦКИХ: «Если Ярмоленко побьет мой рекорд, я завидовать не буду»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Экс-нападающий Динамо Максим Шацких ответил на вопрос о возможности, что Андрей Ярмоленко (114 голов) побьет его рекорд результативности в УПЛ (124 мяча):

«Ярмоленко сказал, что этот сезон для него станет последним? Ярмоленко еще может передумать завязывать. Сезон пройдет, будет видно. Он оценит свое физическое состояние, здоровье, поймет, надоел ли ему футбол, или еще есть мотивация, чтобы играть, и тогда, наверное, Андрей и примет действительно окончательное решение. Лично я думаю, что сил у него еще достаточно.

Ярмоленко может побить рекорд результативности в УПЛ? Побьет мой рекорд – и пусть, будет молодец. Завидовать не буду. Да я сам первым его и поздравлю со званием лучшего бомбардира УПЛ, когда и если ему это удастся.

Почему селекционеры Динамо не обращают внимания на другие рынки, кроме европейского и бразильского? Уже давно пора обращать внимание на рынок Азии, там хватает хороших, качественных игроков. И самое главное, они бы не были против поехать играть в Украину, даже в нынешних условиях.

Уверен, если кто-то будет интересоваться в Азии, точно будут звонить мне и спрашивать. Я всегда открыт, чем смогу – помогу. Назвать двух-трех игроков? Я могу, но не хочу называть фамилии. Если до этого дело дойдет, тогда озвучу».

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Динамо Киев Максим Шацких чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший бомбардир Андрей Ярмоленко бомбардиры
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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Александр Бондарь
Главное не в свои.Ато это дерево может
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