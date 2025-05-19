Ярмоленко побил рекорд Реброва в УПЛ
35-й летний хавбек киевлян забил 114-й мяч в чемпионатах Украины
В матче с «Черноморцем» (1:1) Андрей Ярмоленко забил 114-й мяч в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Сергея Реброва, он стал новым рекордсменом УПЛ по числу голов в рядах одного клуба. 55 мячей Ярмоленко забил на своем поле, 59 – больше, чем кто-либо, в гостях. 52 раза отличился в первом тайме, 62 – во втором. 96 мячей забил с игры, 18 – с пенальти, 105 – в основном составе, 9 – после выхода на замену.
В динамовских рядах Андрей поражал ворота 28 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял доставать «круглого» из сетки голкиперов «Черноморца» – 14 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы» – 8, «Кривбасса» и донецкого «Металлурга» – по 7. 50 голов Ярмоленко стали победными для «Динамо» (рекорд УПЛ), а еще 5 – ничейными.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забившие наибольшее количество голов УПЛ за один клуб
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
114
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
113
|
3.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
97
|
4.
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия
|
85
|
5.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист
|
84
|
6.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
83
|
7.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
80
|
8.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
77
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
77
|
10.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Днепр
|
68
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