Ярмоленко побил рекорд Реброва в УПЛ

В матче с «Черноморцем» (1:1) Андрей Ярмоленко забил 114-й мяч в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Сергея Реброва, он стал новым рекордсменом УПЛ по числу голов в рядах одного клуба. 55 мячей Ярмоленко забил на своем поле, 59 – больше, чем кто-либо, в гостях. 52 раза отличился в первом тайме, 62 – во втором. 96 мячей забил с игры, 18 – с пенальти, 105 – в основном составе, 9 – после выхода на замену.

В динамовских рядах Андрей поражал ворота 28 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял доставать «круглого» из сетки голкиперов «Черноморца» – 14 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы» – 8, «Кривбасса» и донецкого «Металлурга» – по 7. 50 голов Ярмоленко стали победными для «Динамо» (рекорд УПЛ), а еще 5 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество голов УПЛ за один клуб