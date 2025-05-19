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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 12:09 | Обновлено 19 мая 2025, 12:10
362
0

Ярмоленко побил рекорд Реброва в УПЛ

35-й летний хавбек киевлян забил 114-й мяч в чемпионатах Украины

19 мая 2025, 12:09 | Обновлено 19 мая 2025, 12:10
362
0
Ярмоленко побил рекорд Реброва в УПЛ
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Черноморцем» (1:1) Андрей Ярмоленко забил 114-й мяч в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Сергея Реброва, он стал новым рекордсменом УПЛ по числу голов в рядах одного клуба. 55 мячей Ярмоленко забил на своем поле, 59 – больше, чем кто-либо, в гостях. 52 раза отличился в первом тайме, 62 – во втором. 96 мячей забил с игры, 18 – с пенальти, 105 – в основном составе, 9 – после выхода на замену.

В динамовских рядах Андрей поражал ворота 28 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял доставать «круглого» из сетки голкиперов «Черноморца» – 14 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы» – 8, «Кривбасса» и донецкого «Металлурга» – по 7. 50 голов Ярмоленко стали победными для «Динамо» (рекорд УПЛ), а еще 5 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество голов УПЛ за один клуб

Игрок

Клуб

Голы

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

114

2.

Сергей РЕБРОВ

Динамо

113

3.

Максим ШАЦКИХ

Динамо

97

4.

Александр ГАЙДАШ

Таврия

85

5.

Марко ДЕВИЧ

Металлист

84

6.

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

83

7.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

80

8.

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

77

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

77

10.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Днепр

68

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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