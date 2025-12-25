ВИДЕО. Футболист УПЛ показал интересную тренировку с женой

Футболист «Колоса» Максим Третьяков и его жена Елизавета Третьякова привлекли внимание подписчиков совместным постом в Instagram, продемонстрировав необычный формат взаимодействия и тренировок.

В опубликованном видео Максим выполняет упражнения, используя жену как штангу.

Контент подан с юмором – в подписи пара пошутила, что это вариант тренировки «когда нет гантелей и штанги».

Публикация вызвала активную реакцию в комментариях: подписчики отметили химию между партнерами, нестандартный подход и мотивационный эффект такого формата. Многие подчеркнули доверие и синергию в паре.