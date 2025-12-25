Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в пределах Ла Лиги.

По информации испанских СМИ, 28-летний вингер входит в сферу интересов «Вильярреала», который сейчас занимает четвертое место в чемпионате Испании и стремится усилить состав в борьбе за медали. Обозреватель Nekodeportes Алехандро Карретеро отмечает универсальность Цыганкова, его левую ногу, способность смещаться в центр и хорошо читать игру.

В текущем сезоне украинец провел 11 матчей за «Жирону», в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет около 14 миллионов евро.