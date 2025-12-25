Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Испания
25 декабря 2025, 23:50 |
983
1

Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент

«Вильярреал» может оформить подписание украинского футболиста

25 декабря 2025, 23:50 |
983
1 Comments
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в пределах Ла Лиги.

По информации испанских СМИ, 28-летний вингер входит в сферу интересов «Вильярреала», который сейчас занимает четвертое место в чемпионате Испании и стремится усилить состав в борьбе за медали. Обозреватель Nekodeportes Алехандро Карретеро отмечает универсальность Цыганкова, его левую ногу, способность смещаться в центр и хорошо читать игру.

В текущем сезоне украинец провел 11 матчей за «Жирону», в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет около 14 миллионов евро.

По теме:
Реал нашел замену легенде клуба. Речь о трансфере футболиста гранда
Довбик может сенсационно перейти в гранд. Планируется трансфер
ФОТО. Как звезды украинского спорта праздновали Рождество
Вильярреал трансферы Ла Лиги трансферы Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Жирона
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Футбол | 25 декабря 2025, 14:22 18
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер

Волки уже подписали Илира Красничи, презентация ожидается в ближайшее время

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 25 декабря 2025, 01:02 1
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона

Виктор никуда не перейдет зимой

Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25.12.2025, 08:55
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Футбол | 25.12.2025, 19:49
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Решение принято. Сенсационный кkуб АПЛ попрощается с тренером
Футбол | 25.12.2025, 23:43
Решение принято. Сенсационный кkуб АПЛ попрощается с тренером
Решение принято. Сенсационный кkуб АПЛ попрощается с тренером
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romario1501
ОЛійник, так ти ж писав, що Циганков залишається в Жироні))
Ответить
+1
Популярные новости
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
24.12.2025, 20:43 10
Футбол
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
24.12.2025, 02:57
Футбол
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
24.12.2025, 15:46
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он не захотел драться. Я высосу из тебя силы, нокаутирую»
Дерек ЧИСОРА: «Он не захотел драться. Я высосу из тебя силы, нокаутирую»
24.12.2025, 00:02
Бокс
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
24.12.2025, 21:22 1
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
25.12.2025, 02:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем