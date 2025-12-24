Победитель Лиги Европы обратился к Реалу, чтобы оформить трансфер Лунина

Испанский «Вильярреал» вышел на трансферный рынок в поисках усиления вратарской позиции, так как главный тренер «желтой субмарины» недоволен нынешними голкиперами. Об этом сообщил Okdiario.

Победитель Лиги Европы 2020/21 заинтересован в услугах футболиста сборной Украины Андрея Лунина, контракт которого принадлежит мадридскому «Реалу».

«Вильярреал» ищет нового вратаря и снова обратился в Мадрид с вопросом о будущем трансфере Лунина. Этим летом команда подписала Луиса Жуниора из португальского клуба «Фамаликау» за 12 миллионов евро, что сделало его самым дорогим вратарем в истории клуба, обогнав Арнау Тенаса, за которого заплатили «Пари Сен-Жермену» 2,5 миллиона евро.

Ни один из них не смог обеспечить стабильность в воротах команды Марселино. Наоборот, ситуация сложилась совсем иначе. Неудовлетворительная игра обоих вратарей стала одной из главных причин провального выступления «Вильярреала » в Лиге чемпионов.

Именно поэтому Марселино и руководство клуба обратили свой взор на Лунина, молодого вратаря с европейским опытом и способностью справляться с давлением, которое оказывает игра за «Реал», – сообщил источник.

Контракт Лунина истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний украинец провел две игры, в которых пропустил пять мячей.