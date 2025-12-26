Сабо разнес звезд Динамо: «Эти игроки просто не любят футбол»

Бывший тренер Йожеф Сабо подверг критике футболистов киевского Динамо Владимира Бражко и Николая Шапаренко. Специалист заявил, что эти игроки не любят футбол.

– Кто больше всего из игроков вас разочаровал?

– Все тот же дуэт из Динамо – Бражко и Шапаренко. Пропали ребята, перестали развиваться. Очень много надежд на них было, но… Сколько мы уже с тобой о них говорили… Ну, не любят они футбол, интереснее им женщины, что поделаешь. Это – их выбор, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.