Ротань объяснил, почему в Полесье много людей, которые связаны с Динамо

Наставник житомирского «Полесье» Руслан Ротань объяснил, почему в клубе много представителей, связанных с киевским «Динамо».

«Эти футболисты соответствуют требованиям главного тренера. И, давайте будем откровенны, если посмотреть на рынок, то большинство топовых футболистов принадлежат Динамо или Шахтеру. Академия Днепра не работает уже много лет, поэтому ситуация такая, какая есть», – отметил Ротань.

В составе «волков» сейчас 14 представителей, которые связаны или были ранее связаны с киевским грандом: вратарь Георгий Бущан, вингер Максим Брагару (арендован у Динамо), хавбек Владимир Шепелев, защитник Никита Кравченко, ассистент главного тренера Сергей Кравченко, главный тренер Руслан Ротань, полузащитник Александр Андриевский, защитник Богдан Михайличенко, хавбек Богдан Леднев, вратарь Евгений Волынец, защитник Эдуард Сарапий, защитник Сергей Чоботенко, вингер Владислав Велетень, вице-президент Александр Хацкевич.