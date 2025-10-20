Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань объяснил, почему в Полесье много людей, которые связаны с Динамо
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 21:37 | Обновлено 20 октября 2025, 21:50
475
1

Ротань объяснил, почему в Полесье много людей, которые связаны с Динамо

В составе клуба 14 представителей, которые ранее были связаны с «Динамо»

20 октября 2025, 21:37 | Обновлено 20 октября 2025, 21:50
475
1 Comments
Ротань объяснил, почему в Полесье много людей, которые связаны с Динамо
ФК Полесья. Руслан Ротань

Наставник житомирского «Полесье» Руслан Ротань объяснил, почему в клубе много представителей, связанных с киевским «Динамо».

«Эти футболисты соответствуют требованиям главного тренера. И, давайте будем откровенны, если посмотреть на рынок, то большинство топовых футболистов принадлежат Динамо или Шахтеру. Академия Днепра не работает уже много лет, поэтому ситуация такая, какая есть», – отметил Ротань.

В составе «волков» сейчас 14 представителей, которые связаны или были ранее связаны с киевским грандом: вратарь Георгий Бущан, вингер Максим Брагару (арендован у Динамо), хавбек Владимир Шепелев, защитник Никита Кравченко, ассистент главного тренера Сергей Кравченко, главный тренер Руслан Ротань, полузащитник Александр Андриевский, защитник Богдан Михайличенко, хавбек Богдан Леднев, вратарь Евгений Волынец, защитник Эдуард Сарапий, защитник Сергей Чоботенко, вингер Владислав Велетень, вице-президент Александр Хацкевич.

По теме:
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Будковский назвал главную проблему Динамо, из-за которой клуб теряет очки
Квитка и Бражко приняли важное решение о будущем
Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20 октября 2025, 10:10 34
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал

У Ефима Конопли летом заканчивается контракт с «горняками»

Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20 октября 2025, 08:02 5
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле

Александр может провести поединок в кулачных боях

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии
Футбол | 20.10.2025, 21:49
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Футбол | 20.10.2025, 14:30
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20.10.2025, 06:23
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Rrrrrrrr
І який висновок? Це погано чи ні?
Ответить
0
Популярные новости
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 20
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 2
Футбол
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 9
Футбол
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем